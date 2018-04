အီယာကြင္တာကိုအႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ႏူမာဂိုမီေဒါ့ဗ္

ခါဘစ္ႏူမာဂိုမီေဒါ့ဗ္ဟာ ယူအက္ဖ္စီ-၂၂၃ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ခက္ခဲတဲ့ အဓိကပြဲစဥ္ျဖစ္တဲ့ လိုက္ဝိတ္တန္းပြဲစဥ္မွာ အီယာကြင္တာကို အႏိုင္ရရွိၿပီး ခ်န္ပီယံဆုကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ယူအက္ဖ္စီ ၂၂၃ ပြဲစဥ္အတြက္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္တဲ့ေန႔မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ မက္ဂရီေဂၚရဲ႕ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါပြဲစဥ္ဟာ ပိုၿပီး ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္ေတြအျပီး တိုနီဖာဂူဆန္နဲ႔ မက္စ္ေဟာလိုးေဝး တို႔ဟာ ေဆးစစ္ခ်က္ က်ရွံုး ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ႏူမာဂုိမီေဒါ့ဗ္ အတြက္ ၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦး ထပ္မံသတ္မွတ္ခဲ့ရတာျဖစ္ ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ႏူမာဂိုမီေဒါ့ဗ္ရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္အေနနဲ႔ အဆင့္(၁၁) အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရတဲ့ အယ္လ္အီယာကြင္တာ ပါဝင္လာပါတယ္။ အီယာကြင္တာဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္က ယူအက္္ဖ္စီ တာဝန္ရွိသူေတြရဲ႕ ေဝဖန္မႈေတြကို ခံခဲ့ရတာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အီယာကြင္တာ ဟာ မထင္မွတ္ဘဲ ႏူမာဂိုမီေဒါ့ဗ္အတြက္ ခက္ခဲတဲ့ ၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦး ျဖစ္လာပါတယ္။

– GSP fight in November

– Iaquinta's a real gangster

– Where's the chicken

That's a lot of information to digest, @TeamKhabib #UFC223 pic.twitter.com/N9wS1fpkJy

— UFC (@ufc) April 8, 2018