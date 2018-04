ယူအက္ဖ္စီ၂၂၃တြင္ႏူမာဂိုမီေဒါ့ဗ္နဲ႕အယ္လ္အီယာကြင္တာတို႕ထိုးသတ္မည္

ပြဲစဥ္ ျပန္လည္ေျပာငး္လဲ ေရးဆြဲမႈေတြအျပီးမွာေတာ့ ယူအက္ဖ္စီ – ၂၂၃ ရဲ႕ အဓိက ပြဲစဥ္အျဖစ္ ခါဘစ္ႏူမာဂိုမီေဒါ့ဗ္ဟာ အယ္လ္အီယာကြင္တာနဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ယူအက္ဖ္စီ – ၂၂၃ ပြဲစဥ္ေတြအတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္တဲ့ေန႕ ကစားသမားေတြ စီးလာတဲ့ကား တိုက္ခိုက္ခံရမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး အဆိုပါျဖစ္ရပ္မွာ မက္ဂရီေဂၚ ပါ၀င္ေနျခင္းက ျပိဳင္ပြဲအတြက္ ေခါင္းစားစရာ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္နဲ႕ အတူ ကစားသမား (၃)ဦး ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ ရုတ္သိမ္းျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

WOW what a week. Thank you Ragin Al for demanding this fight and thank u Khabib for being willing to fight ANYONE all week!!! pic.twitter.com/oDqC30FdES

— Dana White (@danawhite) April 6, 2018