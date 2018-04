ယူအက္ဖ္စီေလာကထဲတစ္ေက်ာ့ျပန္၀င္ေရာက္ခ်င္တဲ့ဘရြတ္ခ္လက္စ္နာ

WWE ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဘရြတ္ခ္လက္စ္နာ ဟာ ယူအက္ဖ္စီေလာက ကို တစ္ေက်ာ့ျပန္ လာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူ႕ရဲ႕ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ ေပါလ္ေဟမန္ က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယူအက္ဖ္စီဟဲဗီး၀ိတ္ခ်န္ပီယံေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ လက္စ္နာဟာ Octagon ၾကိဳး၀ိုင္းထဲကို တစ္ေက်ာ့ ျပန္လာမယ္ဆိုတဲ့သတင္းဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ လေပါင္းမ်ားစြာကပဲ ေပၚထြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ယူအက္ဖ္စီရဲ႕ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဒါနာ၀ိုက္ကလည္း ျပီးခဲ့တဲ့လက လက္စ္နာနဲ႕ တြဲရိုက္ထားတဲ့ဓာတ္ပံုကို ဆိုရွယ္မီဒီယာမွာ တင္ခဲ့ပါတယ္။ လက္စ္နာရဲ႕ WWE စာခ်ဳပ္ဟာ ေနာက္လထဲမွာ ျပီးဆံုးမွာျဖစ္ပါ တယ္။

It was a blast introducing my client, the reigning defending undisputed @WWE Universal Champion @BrockLesnar to my son's favorite basketball player @Enes_Kanter of the @nyknicks tonight at @TheGarden! pic.twitter.com/Mm5GhEaiwX

— Paul Heyman (@HeymanHustle) March 17, 2018