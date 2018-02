ရံႈးပြဲဆက္မႈေတြအဆံုးသတ္ဖို႕ရည္မွန္းထားတဲ့ Cowboy

နာမည္ေျပာင္ “ Cowboy ” လို႕ လူသိမ်ားတဲ့ အေမရိကန္ နိုင္ငံသား ယူအက္ဖ္စီကစားသမား ဒိုနယ္ဆာရြန္းဟာ သူ႕အေနနဲ႕ ၾကိဳး၀ိုင္းေတြထဲျပန္၀င္ ဖို႕ စိတ္တက္ၾကြေနဆဲျဖစ္ျပီး ယေန႕ Texas မွာထိုးသတ္မယ့္ျပိဳင္ပြဲမွာ သူ႕ရဲ႕ ရံႈးပြဲဆက္မႈေတြအဆံုး သတ္ဖို႕ ရည္မွန္းထားေၾကာင္းဆိုပါတယ္။

ဒိုနယ္ဆာရြန္းဟာ ေနာက္ဆံုးထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္(၃)ပြဲလံုးမွာ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး သူ႕ရဲ႕ ကစားသမား ဘ၀မွာ ယခင္က (၃)ပြဲဆက္ရံႈးပြဲၾကံဳေတြ႕တာမ်ိဳးမရွိခဲ့ပါဘူး။

ဒိုနယ္ဆာရြန္းဟာ ယေန႕မွာ UFC Fight Night 126 အျဖစ္ Texas မွာ ၀ယ္တာ၀ိတ္တန္းကစား သမား ယန္စီမီဒီရို႕စ္ နဲ႕ ထိုးသတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

For both men, their hands mean business.

It's almost time to clock in. #UFCAustin pic.twitter.com/r4qwcUV450

— UFC (@ufc) February 17, 2018