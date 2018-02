မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္းပြဲစဥ္အတြက္၀ိတ္ခ်ိန္ရာမွာမေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ယိုးလ္ရိုမီယို

က်ဴးဘားႏိုင္ငံသား ယူအက္ဖ္စီကစားသမား ယိုးလ္ရိုမီယိုဟာ ယူအက္ဖ္စီ-၂၂၁ မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္း ပြဲစဥ္အျဖစ္ လုခ္ေရာ့ခ္ဟိုးလ္ နဲ႕ထိုးသတ္ဖုိ႕ စီစဥ္ထားတဲ့ ပြဲစဥ္အတြက္ ၀ိတ္ခ်ိန္ရာမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့တာ ေၾကာင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္းမွာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္အေနနဲ႕ (၁၈၅)ေပါင္ သတ္မွတ္ထားေပမယ့္လည္း ရိုမီယို အေနနဲ႕ ပထမအၾကိမ္ ၀ိတ္ခ်ိန္ရာမွာ (၁၈၈.၃)ေပါင္ျဖစ္ေနခဲ့တာေၾကာင့္ သတ္မွတ္၀ိတ္ခ်ိန္ထက္ (၂.၇)ေပါင္ ပိုေနခဲ့တာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ရိုမီယိုဟာ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ၀ိတ္ခ်ိန္ဖို႕ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Yoel Romero weighs in at 188 (!) and things get spicy at the face-off between Romero and Luke Rockhold! #UFC221 https://t.co/EuGiqVpiJE

— FOX Sports: UFC (@UFCONFOX) February 10, 2018