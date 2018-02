ယူအက္ဖ္စီ – ၂၂၂ ပြဲစဥ္မွာ ပါ၀င္ထိုးသတ္မယ့္ ဆိုင္ဘာ့ဂ္

ဘရာဇီး-အေမရိကန္ အမ်ိဳးသမီးယူအက္ဖ္စီကစားသမား ခရစ္ဆိုင္ဘာ့ဂ္ဟာ ယူအက္ဖ္စီ-၂၂၂ ပြဲစဥ္မွာ Invicta ဘင္န္၀ိတ္တန္းခ်န္ပီယံ ယာနာကြန္နစ္ကာယာ နဲ႕ အဓိက ပြဲစဥ္အျဖစ္ ထိုးသတ္ သြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။

နာမည္ေက်ာ္ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မက္စ္ေဟာလိုးေ၀း ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ျပိဳင္ပြဲက ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရ ျပီး ေနာက္မွာ ဆိုင္ဘာ့ဂ္နဲ႕ ကြန္နစ္ယာကာတို႕ရဲ႕ပြဲစဥ္ကို အဓိက ပြဲစဥ္အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကြန္နစ္ကာယာကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ပထမဆံုးယူအက္ဖ္စီပြဲစဥ္အျဖစ္ထိုးသတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုင္ဘာ့ဂ္ ဟာ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာတုန္းက ေဟာ္လီဟြန္းကို အနိုင္ရခဲ့သူျဖစ္ျပီး အဲဒီပြဲစဥ္မတုိင္ခင္မွာ ကြန္နစ္ ယာကာ ဟာ ေဟာ္လီဟြန္းနဲ႕ အတူ ေလ့က်င့္ခဲ့ဘူးပါတယ္။

REEEEEEEEMIX‼️#UFC222 lands new main event as @CrisCyborg defends the featherweight strap against @YanaKunitskaya1, @FrankieEdgar moves to co-main to face @BrianTCity! pic.twitter.com/gEOuTQBEOp

— UFC (@ufc) February 8, 2018