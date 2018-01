ခ်န္ပီယံဆုုကိုု လက္လႊတ္ဆံုုးရံႈးဖြယ္ရွိေနတဲ့ မက္ဂရီေဂၚ

ယူအက္ဖ္စီရဲ႕ အၾကီးအကဲျဖစ္သူ ဒါနာ၀ိုုက္က တိုုနီဖာဂူဆန္နဲ႕ ခါဘစ္နာမာဂြန္ေဒ့ါဗ္ တိုု႕ ထိုုးသတ္မယ့္ပြဲစဥ္ကိုု အတည္ျပဳျပီးေနာက္မွာေတာ့ ေကာ္နာမက္ဂရီေဂၚဟာ သူ႕ရဲ႕ လိုုက္၀ိတ္ ခ်န္ပီယံခါးပတ္ကိုု လက္လႊတ္ဆံုုးရံႈးဖြယ္ရွိေနပါတယ္။

လိုုက္၀ိတ္ ယာယီခ်န္ပီယံခါးပတ္ကိုုရရွိထားတဲ့ ဖာဂူဆန္နဲ႕ ကစားသမား သက္တမ္းတစ္ ေလွ်ာက္မွာ ရံႈးပြဲမရွိေသးတဲ့ နာမာဂြန္ေဒ့ါဗ္ တိုု႕ဟာ ယူအက္ဖ္စီ – ၂၂၃ အျဖစ္ ဧျပီလမွာ ယွဥ္ျပိဳင္ထိုုးသတ္ၾကေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မက္ဂရီေဂၚအေနနဲ႕ လိုုက္၀ိတ္ခ်န္ပီယံ ခါးပတ္ကိုု လက္လႊတ္ဆံုုးရံႈးဖြယ္ရွိေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Dana White flat out refuses to say Conor McGregor has been stripped but does say the 223 main event is for the undisputed title. Asked if he has been stripped or not, White says, next question.

— Ariel Helwani (@arielhelwani) January 19, 2018