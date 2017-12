ဟိုုလီဟြန္းကိုု အႏိုုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ဆိုုင္ဘာ့ဂ္

လတ္စ္ဗီးဂပ္စ္ မွာထိုုးသတ္ခဲ့တဲ့ UFC 219 ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဘရာဇီးႏိုုင္ငံသူ ကစားသမား ခရစ္ ဆိုုင္ဘာ့ဂ္ဟာ ဟိုုလီဟြန္းကိုု အႏိုုင္ရရွိခဲ့ျပီး ဖယ္သာ၀ိတ္ခ်န္ပီယံဆုုကိုု ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဒိုုင္လူၾကီး (၃)ဦးရဲ႕ အဆံုုးအျဖတ္နဲ႕ ဆိုုင္ဘာ့ဂ္က ၄၉ -၄၆ ၊ ၄၈-၄၇ ၊ ၄၈-၄၇ နဲ႕ အႏိုုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဘန္တန္၀ိတ္တန္းခ်န္ပီယံေဟာင္းျဖစ္သူ ဟိုုလီဟြန္းကေတာ့ ပထမ(၂)ခ်ီမွာ အေကာင္းဆံုုး ထိုုးသတ္ကစားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဆိုုင္ဘာ့ဂ္က ပိုုျပီး အသာစီး ယွဥ္ျပိဳင္ထိုုးသတ္ႏိုုင္ခဲ့ တာေၾကာင့္ သူ႕ရဲ႕ (၁၉ )ၾကိမ္ေျမာက္ ႏိုုင္ပြဲကိုု ရယူႏိုုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဟိုုလီဟြန္းအတြက္ အဓိက အခက္အခဲကေတာ့ ဆိုု္င္ဘာ့ဂ္နဲ႕ယွဥ္မယ္ဆိုုရင္ ပိုုျပီး ကိုုယ္ အေလးခ်ိန္မ်ားေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူမအေနနဲ႕ ခပ္ျမန္ျမန္ေရြ႕လ်ားမႈကိုုအသံုုးျပဳျပီး ဆိုုင္ဘာ့ဂ္ကိုု အႏိုုင္ရဖိုု႕ ၾကိဳးစားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပထမအခ်ီမွာေတာ့ ဟိုုလီဟြန္းရဲ႕ ဗ်ဴဟာက အလုုပ္ျဖစ္ခဲ့ျပီး ဒုုတိယအခ်ီမွာလည္း အႏိုုင္ရလုု နီးပါးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုုတိယအခ်ီအဆံုုးမွာေတာ့ ဆိုုင္ဘာ့ဂ္ရဲ႕ ထိုုးသတ္မႈေၾကာင့္ ဟိုုလီဟြန္းဟာ ဘယ္ဘက္မ်က္ လံုုး ကိုု ျပင္းထန္စြာထိခိုုက္ခဲ့ပါတယ္။ (၅)ခ်ီေျမာက္ထိုုးသတ္အျပီးမွာေတာ့ ဆိုုင္ဘာ့ဂ္က ဟိုုလီဟြန္းကိုု အႏိုုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအျပီး ဆိုုင္ဘာ့ဂ္ကေျပာၾကားခဲ့ရာမွာ – “ ဟိုုလီဟြန္းကိုု ျပိဳင္ဘက္ေကာင္းတစ္ဦးအေနနဲ႕ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။။ သူက အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ျပိဳင္ဘက္ျဖစ္ပါတယ္။ ” လိုု႕ ဆိုုပါတယ္။

ဟိုုလီဟြန္းဟာ ေနာက္ဆံုုးထိုုးသတ္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္(၄)ပြဲမွာ (၃)ပြဲရံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။