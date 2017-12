ဘာဘိုုဇာကိုု အႏိုုင္ထိုုးသတ္ခဲ့တဲ့ ခါဘစ္

မေန႕က လတ္ဗီးဂပ္စ္မွာ ယွဥ္ျပိဳင္ထုုိးသတ္ခဲ့တဲ့ UFC 219 မွာ ရုုရွားႏိုုင္ငံသား ခါဘစ္က ဘရာဇီးႏိုုင္ငံသား ဘာဘိုုဇာကိုု အႏိုုင္ထိုုးသတ္ျပီး သူ႕ရဲ႕ MMA စြမ္းရည္ေတြကိုု ျပသႏိုုင္ခဲ့ပါ တယ္။

ခါဘစ္ဟာ ဘာဘုုိဇာထက္ ပုုိုျပီး အသာစီးထိုုးသတ္ႏိုုင္ခဲ့ျပီး (၃)ခ်ီမွာ ၃၀-၂၅ ၊ ၃၀-၂၅ ၊ ၃၀-၂၄ နဲ႕ အႏိုုင္ရရွိခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲအစမွာေတာ့ ခါဘစ္က တရစပ္ထိုုးသတ္ခ်က္ေတြနဲ႕ စတင္ထိုုးသတ္ခဲ့ျပီး ဘာဘိုုဇာ ကေတာ့ အားပါတဲ့ကန္ခ်က္ေတြနဲ႕ ျပန္လည္တုုန္႕ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

"The look in Barboza's face says it all. He's just overwhelmed."

Agree w/ @JoeRogan? #UFC219 pic.twitter.com/RNN67dannx

— UFC (@ufc) December 31, 2017