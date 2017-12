MMA ရဲ႕ အၾကီးက်ယ္ဆံုုး အမ်ိဳးသမီး ကစားသမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရဖြယ္ရွိတဲ့ ဟိုုလီဟြန္း

အမ်ိဳးသမီး MMA ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္သူ ဟိုုလီဟြန္း အေနနဲ႕ ခရစ္ဆိုုင္ဘာ့ဂ္ ကိုုသာ အႏိုုင္ရခဲ့မယ္ဆိုုရင္ အၾကီးက်ယ္ဆံုုး အမ်ိဳးသမီး MMA ကစားသမားတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း ယူအက္ဖ္စီ ဥကၠဌ ဒါနာ၀ိုုက္က ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

ဟိုုလီဟြန္းဟာ ယခုုတစ္ပတ္ထဲမွာ UFC 219 အျဖစ္ ဆိုုင္ဘာ့ဂ္နဲ႕ ထိုုးသတ္ဖိုု႕ရွိေနျပီး ဆိုုင္ဘာ့ဂ္ရဲ႕ ဖယ္သာ၀ိတ္တန္းခ်န္ပီယံဆုုကိုု ရယူဖိုု႕ ပစ္မွတ္ထားေနပါတယ္။

😁😁😁 @HollyHolm grabs some volunteers for her #UFC219 workout. pic.twitter.com/nsh1f5M9mQ

ဆိုုင္ဘာ့ဂ္ကေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ (၁၂)ႏွစ္တာအတြင္းမွာ ယွဥ္ျပိဳင္ ထိုုးသတ္ခဲ့သမ်ွပြဲစဥ္ေတြကိုု ရံႈးပြဲ မရွိေအာင္စြမ္းေဆာင္ထားႏုုိင္ပါတယ္။

ဟိုုလီဟြန္းဟာ ယခင္ကလည္း ရံႈးပြဲမရွိဘူးတဲ့ အေမရိကန္ကစားသမား ရြန္ဒါရူဆီကိုု ပထမဆံုုး အႏိုုင္ယူခဲ့ဘူးျပီး ဒီတစ္ၾကိမ္မွာလည္း အဲဒီလိုုမ်ိဳး အံ့ၾသဖြယ္ရာႏိုုင္ပြဲတစ္ပြဲ ထပ္မံစြမ္းေဆာင္ ႏိုုင္ခဲ့မယ္ဆုုိရင္ MMA သမိုုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ အခမ္းနားဆံုုး အမ်ိဳးသမီးကစားသမား အျဖစ္သတ္မွတ္ဖိုု႕ သံသယမရွိေၾကာင္း ဒါနာ၀ိုုက္ကဆိုုပါတယ္။

Take it back to UFC 214, where @CrisCyborg finally added UFC gold to her list of accomplishments #UFC219 pic.twitter.com/alE8k1y5p5

— UFC (@ufc) December 29, 2017