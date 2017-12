လက္ေ၀ွ႕ေလာကကို ၀င္ေရာက္ဖို႔ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ဆိုင္ေဘာ့

အမ်ိဳးသမီး UFC လက္ေ၀ွ႕မယ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဆိုင္ေဘာ့ဟာ လက္ေ၀ွ႕ေလာကကို ၀င္ေရာက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

UFC featherweight ခ်န္ပီယံတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဆိုင္ေဘာ့ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ အမ်ိဳးသမီး bantamweight ခ်န္ုပီယံတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဟိုလီနဲ႔ ထိုးသတ္မယ့္ ပြဲစဥ္အၿပီးမွာ ေနာက္ထပ္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အေနနဲ႔ လက္ေ၀ွ႕ေလာကကို ၀င္ေရာက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိုးသား UFC လက္ေ၀ွ႕အေက်ာ္အေမာ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မက္ဂရီေဂၚဟာ ျမင့္မားတဲ့ လက္ေ၀ွ႕ထိုးေၾကးတစ္ရပ္အျဖစ္ ေမ၀ယ္သာနဲ႔ ထိုးသတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုင္ေဘာ့က “ ကၽြန္မရဲ႕ UFC ခရီးလမ္းက ထိုးသတ္စရာေတြ ၿပီးဆံုးၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အေနနဲ႔ လက္ေ၀ွ႕ပြဲစဥ္တစ္ပြဲ စီစဥ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ကစားပြဲေတြ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရတာ ႀကိဳက္ပါတယ္။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္တည္းက ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ အႏိုင္ရရွိတာရွိသလို တစ္ခါတစ္ရံမွာ အရံႈးနဲ႔လည္း ရင္ဆိုင္ရပါတယ္။ ကိုယ္ခံပညာေတြျဖစ္တဲ့ ဂ်ီဂ်စ္ဆု ၊ နပန္း နဲ႔ ေမြ႕ထုိင္းေတြကိုလည္း တက္ေျမာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ဖူးၿပီး လက္ေ၀ွ႕ေလာက ကိုသြားေရာက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ အားကစားနည္းတစ္မ်ိဳးကို တက္ေျမာက္ခဲ့ၿပီဆိုရင္ ေနာက္တစ္ခုကို သင္ယူဖို႔ မခက္ခဲေတာ့ပါဘူး။” လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

The scariest fighter meets the most dangerous… #UFC219 pic.twitter.com/gdEq3FKwJ4

— UFC (@ufc) December 23, 2017