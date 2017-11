ရွန္ဟိုုင္းမွာထိုုးသတ္မည့္ UFC ပြဲစဥ္တြင္ ဘစ္စ္ပင္နဲ႕ထိုုးသတ္ဖိုု႕ အန္ဒါဆင္ေဆးလ္ဗားအစား ကယ္ဗင္ဂတ္စတယ္လန္ ကိုုေျပာင္းလဲသတ္မွတ္

လာမယ့္ ႏိုု၀င္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန႕ ရွန္ဟိုုင္းမွာထိုုးသတ္မယ့္ပြဲစဥ္မွာ အစက ဘစ္စ္ပင္ဟာ အန္ဒါဆင္ ေဆးလ္ဗားနဲ႕ထိုုးသတ္ဖိုု႕စီစဥ္ခဲ့ေပမယ့္ ယခုုအခါမွာေတာ့ ကယ္ဗင္ဂတ္စတယ္လန္ နဲ႕ထိုုး သတ္ဖိုု႕ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ႏိုု၀င္ဘာ(၄)ရက္ေန႕ကမွ GSP ကိုုရံႈးနိမ့္ခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ဘစ္စ္ပင္ဟာ ေနာက္ထပ္တစ္ပြဲကိုု ထိုုးသတ္ဖိုု႕ လက္ခံခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Your NEW #UFCShanghai main event: @Bisping , fresh off UFC 217, steps in to face @KelvinGastelum ! WOW! pic.twitter.com/aR5kglbHNm



ဘစ္စ္ပင္နဲ႕ထိုုးသတ္ဖိုု႕ မူလကသတ္မွတ္ထားတဲ့ အန္ဒါဆင္ေဆးလ္ဗားဟာ တားျမစ္ေဆးသံုုးစြဲေၾကာင္းေတြ႔ရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ျပိဳင္ပြဲကေန ထုုတ္ပယ္ခံခဲ့ရတာလည္းျဖစ္ပါ တယ္။ အသက္(၃၈)ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့ ဘစ္စ္ပင္ဟာ GSP ကိုုရံႈးနိမ့္တဲ့ပြဲစဥ္အျပီးမွာ သူ႕အေနနဲ႕ အနားယူဖိုု႕အခ်ိန္မတန္ေသးေၾကာင္း ၊ ၂၀၁၈ အစမွာ လန္ဒန္မွာလညး္ ထိုုးသတ္အံုုးမွာျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာဆိုုခဲ့ပါေသးတယ္။ ဘစ္စ္ပင္ဟာ ဒီလိုုရက္အနည္းငယ္အတြင္း ေနာက္တစ္ပြဲ ထိုုးသတ္ရတာဟာ သူ႕အတြက္ မထူးဆန္းေတာ့ပဲ အဲဒီလုုိ အနည္းငယ္ေသာ ျပင္ဆင္ခ်ိန္နဲ႕ အတူ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္က လုုခ္ေရာ့ဟိုုး ကိုုအႏိုုင္ရရွိခဲ့ျပီး UFC မစ္ဒယ္၀ိတ္ခ်န္ပီယံဆုုကိုု ရရွိခဲ့ ပါတယ္။

I’ve said it before and I’ll say it again. There’s only one Michael @bisping. Remember the last time he took a fight on two week’s notice? #UFCShanghai

— Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) November 11, 2017