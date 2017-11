ဒိုုင္လူၾကီးကိုု ရန္ျပဳတိုုက္ခိုုက္ခဲ့တဲ့ မက္ဂရီေဂၚ

ယူအက္ဖ္စီ ကစားသမား မက္ဂရီေဂၚ ဟာ ေသာၾကာေန႕ကက်င္းပခဲ့တဲ့ MMA Bellator Show မွာ Octagon စင္ေပၚတက္ျပီး ဒိုုင္လူၾကီးကိုု ရန္ျပဳခဲ့တာေၾကာင့္ တိုုင္ၾကားခံခဲ့ရပါ တယ္။ အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာ မက္ဂရီေဂၚရဲ႕ training partner ျဖစ္သူ ခ်ာလီ၀ါ့ဒ္နဲ႕ ျပိဳင္ဘက္ ဂၽြန္ေရမြန္ တိုု႕ ထိုုးသတ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ပထမအခ်ီမွာပဲ ခ်ာလီ၀ါ့ဒ္က အႏိုုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီခ်ိန္မွာ မက္ဂရီေဂၚဟာ ခ်ာလီ၀ါ့ဒ္ဆီကိုုေျပးသြားျပီး ေအာင္ပြဲခံခဲ့ရာမွာ လဲက်ခဲ့ျပီး ဒိုုင္လူၾကီးက ၀င္ဆြဲရာမွ ဒိုုင္လူၾကီးကိုု လိုုက္လံ ရန္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

