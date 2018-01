អ្នក​ចាត់​ការ​ក្រុម​ Everton លោក Sam Allardyce មិន​សូវ​សប្បាយ​ចិត្ត​ទេ​ជាមួយ​នឹង​លទ្ធផល​ ១-១ ពេល​ប៉ះជាមួយ West Brom នៅបំពោះ​មុខ​អ្នក​គាំទ្រនៅទឹកដី Goodison Park កាលពីថ្ងៃ​សៅរ៍។



Theo Walcott ដែល​ទើប​នឹង​ប្តូ​រ​មកពី Arsenal ជា​អ្នក​បញ្ជូន​បាល់​ដើម្បីរក​គ្រាប់​តាម​ស្មើ។​

