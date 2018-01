កីឡាករអាស៊ាន៥រូប ដែលលេចធ្លោក្នុងពាន AFC U23 នៅចិន

ការប្រកួតពានរង្វាន់យុវជនអាស៊ី AFC U23 ដែលកំពុងដំណើរការនៅចិន បង្កើតភាពចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើន ដែលមានក្រុមអាស៊ាន៣ចូលរួមគឺ ថៃ វៀតណាម និង ម៉ាឡេស៊ី។

FOX SPORTS CAMBODIA សូមជូនកីឡាករទាំង៥ដែលបង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងល្អ រួមមាន៖

១. Pham Duc Huy (វៀតណាម)៖ ជាកីឡាករមិនអាចខ្វះបានរបស់វៀតណាម ដែលសហការណ៍គ្នាយ៉ាងល្អជាមួយ Luong Xuan Truong ក្នុងការរកគ្រាប់ ពិសេសប្រកួតចុងក្រោយ ដែលឈ្នះអ៊ីរ៉ាក់។ Pham Duc តែងតែនាំលេងបាល់គ្រោះថ្នាក់ ពិសេសបាល់ទី២ ដែលតែងតែចែកទៅអោយមិត្តរួមក្រុមលើកពីស្លាបយ៉ាងល្អ។

🇻🇳 Pham Duc Huy’s outrageous strike for Hanoi FC against Felda United is definitely one of the best goals we’ve seen in the #AFCCup2017! pic.twitter.com/aaMUEfdsa0 — AFC Cup (@AFCCup) December 11, 2017

២. Adam Nor Azlin (ម៉ាឡេស៊ី)៖ គាត់ជាកីឡាករល្អរបស់ម៉ាឡេស៊ី ដែលសាកសមនឹងពាក់លេខ៩ក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិ។ គាត់លេងដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនៅតំបន់ប្រយុទ្ធ ប្រៀបដូចយកជីវិតរបស់ខ្លួនទៅការពារ។

៣.Ratthanakorn Maikami (ថៃ)៖ ការពិតថៃប្រហែលមិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ ត្បិតពួកគេបានធ្លាក់ពីការប្រកួតដោយមិនឈ្នះសោះ។ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាគាត់បំពេញតួនាទីក្នុងក្រុមយ៉ាងល្អ តាំងពីឈ្នះមេដាយមាសកីឡាករស៊ីហ្គេមឆ្នាំ២០១៧មកម្លេះ។ សមាជិក Buriram United រូបនេះធ្លាប់ត្រូវគ្រូបង្វឹកស្នើអោយលេងតំបន់ប្រយុទ្ធ ប៉ុន្តែគាត់បដិសេដ ដោយរីករាយនឹងតួនាទីរបស់គាត់ ជាខ្សែបម្រើការពារ។

៤. Nor Azam Azih (ម៉ាឡេស៊ី)៖ គាត់ចូលបានរួមជាមួយក្លិប Pahang FA នៅឆ្នាំ២០១៥ ហើយវិវឌ្ឍខ្លួនយ៉ាងរហ័សដែលជួយក្រុមជម្រើសជាតិបានយ៉ាងច្រើន។ គាត់មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការពន្យាដៃគូនៅតំបន់មុខទី ដែលតម្រូវអោយបំផ្លាញគ្រប់យ៉ាង។

According to friends in @footballtribekr, Safawi and Nor Azam Azih are the two boys that caught the eye of Koreans and maybe ‘have what it takes’ to play abroad, including in Korean football. — KeeshaananSundaresan (@KeeshSundaresan) January 21, 2018

៥. Nguyen Quang Hai (វៀតណាម)៖ គេជាកីឡាករ១រូបដែលជាគ្រាប់ពេជ្រដ៏មានតម្លៃរបស់វៀតណាម និងអាស៊ី។ អាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថា គេជាវិរៈបុរសសម្រាប់វៀតណាម ដែលស៊ុតបញ្ចូលទីកូរ៉េខាងត្បូង និង១គ្រាប់ជ័យជម្នះលើអូស្ត្រាលីដ៏តានតឹងបំផុត។