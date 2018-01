វៀតណាម ទម្លាក់ក្រុមមិនដែលចាញ់អ៊ីរ៉ាក់ ឡើងវគ្គ៤ក្រុមចុងក្រោយពាន AFC U23

ក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមអាយុក្រោម២៣ឆ្នាំ បានសម្រេចក្តីស្រម៉ៃរបស់គេ ដោយទទួលបានកៅអីមួយ ឆ្ពោះទៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រពាន AFC U23 នៅចិន ក្រោយឈ្នះអ៊ីរ៉ាក់ ដោយបាល់ពេណាល់ទី៥-៣ បន្ទាប់ការបញ្ចប់ការប្រកួត១២០នាទី ដោយលទ្ធផល ៣-៣។

Nguyen Cong Phuong បើកការនាំមុខអោយវៀតណាមតាំងពីនាទីទី១២ បន្ទាប់មកអ៊ីរ៉ាក់តាមស្មើនិងនាំមុខវិញម្តងនៅនាទីទី២៩,៩៤។ នៅមិនអស់មហិច្ឆតាវៀតណាមតាមស្មើនិងនាំមុខម្តងទៀតនៅនាទីទី១០៨,១១២។ ជិតបញ្ចប់ការថែម៥នាទីវគ្គទី២ទៅហើយ អ៊ីរ៉ាក់ បានតាមស្មើ ៣-៣ នៅនាទីទី១១៦។ ក្រោយមក ក៏ឈានដល់វគ្គបាល់កាត់សេចក្តីដោយវៀតណាមឈ្នះ ៥-៣។

ជោគជ័យនេះ បានធ្វើអោយវៀតណាមក្លាយជាក្រុមអាស៊ានដំបូងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលឡើងដល់វគ្គ៤ក្រុមចុងក្រោយពាន AFC U23 ។ វៀតណាម នឹងប៉ះក្រុមខ្លាំង កាតា នៅថ្ងៃទី២២ ខែមករាស្អែកនេះ ខណៈកូរ៉េខាងត្បូង ប៉ះអូបេគីស្ថាន។

FT: 🇮🇶 3-3 🇻🇳 (Vietnam win 5-3 on penalties )

Vietnam are through to the #AFCU23 semi-finals after edging out Iraq in a penalty shootout!#IRQvVIE pic.twitter.com/uqthXgZlFD

