ម៉ាឡេស៊ី និង វៀតណាម នាំមោទនភាពសម្រាប់តំបន់អាស៊ាន ខណៈថៃត្រឡប់មកផ្ទះ

ក្រុមជម្រើសជាតិ U23 ម៉ាឡេស៊ី និង វៀតណាម បានសាងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីជាក្រុមអាស៊ានដែលអាចឡើងទៅវគ្គចាញ់ធ្លាក់ ប្រចាំពានរង្វាន់ AFC U23 ខណៈជើងខ្លាំងថៃ បានត្រឹមត្រឡប់មកផ្ទះវិញ។

ម៉ាឡេស៊ី បានបំបាក់ក្រុមខ្លាំងអារ៉ាប់ប៊ីសាវអូឌីត នៅថ្ងៃចុងក្រោយដោយលទ្ធផល ១-០ ដើម្បីឆក់យក៤ពិន្ទុ ឈរលេខ២ពូល C ដឹកដៃអ៊ីរ៉ង់ឡើងទៅវគ្គបន្តតែម្តង។ ចំណែក វៀតណាម បានទប់យកស្មើស៊ីរី ០-០ ក្នុងពូលដែលមាន អូស្ត្រាលី ឡើងវគ្គ៨ក្រុមជាមួយ កូរ៉េខាងត្បូងតែម្តង។

ផ្ទុយទៅវិញ ក្រុមដែលគេតាមដានមិនដាច់គឺ ជើងខ្លាំងថៃ បានហាលអាវត្រឡប់ផ្ទះវិញ ក្រោយ៣ប្រកួត ចាញ់ទាំង៣ប្រកួត ក្នុងពូលជាមួយ ប៉ាឡេស្ទ៊ីន,កូរ៉េខាងជើង និងជប៉ុន។

Well done and congratulations to Vietnam 🇻🇳 and Malaysia 🇲🇾 for stepping up and making ASEAN proud. Hopefully they continue to develop. Meanwhile in Singapore…. #AFCU23

