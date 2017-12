Yaya Toure នឹងវិលត្រឡប់មកចូលរួមក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិវិញ

Yaya Toure បានបញ្ចប់ការចូលនិវត្តន៍ពីក្រុមជម្រើសជាតិរបស់គាត់ ហើយចង់ចូលលេងឲ្យប្រទេសកូតឌីវ័រម្តងទៀត។

ខ្សែបម្រើរបស់ Manchester City រូបនេះបានលាឈប់ពីក្រុមជម្រើសជាតិកាលពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រោយពីបានបង្ហាញខ្លួនច្រើនជាង ១០០ ប្រកួតសម្រាប់ប្រទេសរបស់គាត់ ដែលបានជួយឲ្យប្រទេសកូតឌីវ័រឈ្នះពាន Africa Cup of Nations នៅឆ្នាំ ២០១៥ ។

កីឡាករវ័យ ៣៤ ឆ្នាំរូបនេះបានសរសេរនៅលើ Twitter ថា៖ “ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំចង់ជួយក្រុមជម្រើសជាតិ។”

“ខ្ញុំចង់ជួយមនុស្សជំនាន់ក្រោយ និងប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ទាំងអស់របស់ខ្ញុំដើម្បីអាចឲ្យប្រជាជនកូតឌីវ័រទាំងអស់មានមោទនភាព។”

I love my country and am available for national team selection. I want to help the next generation and use my experience to make all Ivorians proud!! pic.twitter.com/2wOPZvj15f

— Yaya Touré (@YayaToure) December 26, 2017