ជើងខ្លាំងកីឡាហ្គោល Tiger Woods ត្រឡប់មកទីលានជាថ្មី

អ្នកវាយកូនហ្គោលសញ្ជាតិអាមេរិក Tiger Woods ធ្វើបានយ៉ាងល្អ ក្នុងថ្ងៃបើកឆាកការប្រកួតពានរង្វាន់ Genesis Open ដោយស៊ុតបបញ្ចូលទីបាន 4 លើក នៅទីលាន Honda Classic ។

Woods បានខកខានការប្រកួត Genesis Open កាលពីសប្តាហ៍មុន ប៉ុន្តែកាលពីជុំទី1 កីឡាករវ័យ៤២ឆ្នាំរូបនេះ បានធ្វើឱ្យកីឡាករកំពូលៗដូចជា Alex Noren និង Webb Simpson មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង។

គេធ្វើបាន 2 Under នៅ4ដំបូង មុនពេលធ្លាក់ទៅចំណាត់ថ្នាក់ទី៧ និងបន្ថែមគម្លាយទ្វេរដងទៅទៀត។

« វាលំបាកខ្លាំងណាស់នៅថ្ងៃនេះ។ខ្ញុំត្រូវឈរហាលខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំង។ បន្ទាប់ខ្ញុំជួបសម្ពាធលើទីលានជាថ្មី ដែលត្រូវប៉ះដៃគូខ្លាំងៗ។»

ម្ចាស់ការពារតំណែងជើងឯក Rickie Fowler ឯណោះវិញ ធ្វើបាន Over Par ទៅហើយ បន្ទាប់ពីស៊ុតបញ្ចូលទីបាននៅឡូទី៧១ ខណៈRory McIlroy ក៏កំពុងតាមពីក្រោយផងដែរ។

Did it ever not look (or sound) like a par?! 😆#QuickHits pic.twitter.com/3GrUK511IY

— PGA TOUR (@PGATOUR) February 22, 2018