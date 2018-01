កម្មវិធីប្រដាល់ខ្សែក្រវាត់របស់ក្រុមហ៊ុន KUBOTA រដូវកាលទី8 ប្រភេទទម្ងន់57kg ឈានចូលមកដល់ថ្ងៃ សុក្រ ទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ចុងសប្តាហ៍នេះហើយ។ បេក្ខភាពរូបចូលរួមប្រកួតមានកម្ពុជា៤រូប ថៃ៣រូប និងទ្បាវ១រូប។

ថ្ងៃបើកឆាកដំបូងនេះ ពួកគេនឹងប្រជែងគ្នាក្នុងគូអន្តរជាតិទាំង៤គូតែម្តង។

– ពេជ្រ ម្ទេសខ្មាំង VS Thanupetch (Lao)

– ទ្បុង ជិន VS Rouenthai (thai)

– សុខធី Kaka VS Khumpichit (thai)

– ចាន់ ស៊ីណាត VS Kropetch (thai