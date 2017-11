គ្រូ ចន្ទរាជ រំពឹង ផាត់ សូដា និង ថៃ រិទ្ធី ផ្ដួលចិនដោយស្នៀតគុនខ្មែរ នៅ ONE Championship

លោក ហ៊ុន ចន្ទរាជ គ្រូបង្វឹកប្រចាំក្លិបប្រដាល់ Cambodia Top Team លើកឡើងថា សិស្សគុនរបស់ខ្លួនពីររូបរួមមាន ផាត់ សូដា និង ថៃ រិទ្ធី អាចផ្ដួលកីឡាករចិនបាន ដោយប្រើស្នៀតឈរទាត់ ឬ ឈរវាយ បែបគុនខ្មែរ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ONE Championship – Legend of the World នៅប្រទេសហ្វីលីពីន នារាត្រីថ្ងៃទី១០ វិច្ឆិកា ខាងមុខ។

ថ្លែងឱ្យ Fox Sport Asia ដឹង តាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Messenger គ្រូបង្វឹកធ្លាប់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះពន្យល់ថា ដោយសារកីឡាករទាំង២មានគ្រឹះពីប្រដាល់គុនខ្មែរស្រាប់ ហេតុនេះស្នៀតឈរវាយ កែង ជង្គង់ និង ទាត់ ជាអាវុធដ៏គំរាមកំហែងមួយ ដែលអាចផ្ដួលគូប្រជែងបាន។

«រំពឹង​ខ្ពស់​ដែរ​ ដោយសារ​យើង​បាន​ហាត់​ត្រៀម​ច្រើន​ ប៉ុន្តែជួប​ផល​លំបាក​បន្តិច​ត្រង់​យើង​អត់​ស្គាល់​ដៃគូ។​ យើង​គ្រាន់​តែ​ដឹង​ថា​​ពូកែ​ចំបាប់​ ចឹង​យើង​បាន​ហ្វឹកហាត់​ត្រៀម​ទប់​ទល់​ក្បាច់គេ។​ យើង​ការពារ​គេ​បោក​ ឬ​ ខ្លេ​ ឱ្យ​បាន​ច្រើន​ ហើយ​ព្យាយាម​ប្រើ​ស្នៀត​គុន​ខ្មែរ​ ឈរ​វាយ​ឱ្យ​គេ​សន្លប់​តែ​ម្ដង»។​​

បែប​ណា​ក្ដី​ បុរស​សញ្ជាតិ​អាមេរិក​រូប​នេះសង្កត់​ធ្ងន់​ថា នៅតែរអារត្រង់ស្នៀតចាប់បោក និង ខ្លេ ដ្បិតដឹង​ថា​កីឡាករចិន​ទាំង​ពីរ​រូប​ មាន​ប្រភព​ចេញ​ពី​កីឡា​ចំបាប់។​ យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​​ ផាត់ សូដា និង ថៃ រិទ្ធី​ សុទ្ធ​តែ​បាន​ហ្វឹកហាត់​វិធីទប់ទល់​ស្នៀត​ចំបាប់​ ដោយ​បាន​ហាត់​សម​ជាមួយ​កីឡាករ​បរទេស​ជា​ច្រើន​ថ្ងៃ​ លើ​ជំនាញ​ក្បាច់​ចំបាប់​ប្រេស៊ីល​ជឺជីតស៊ូ។​

នារាត្រី​​ថ្ងៃ​ទី​១០​ វិច្ឆិកា​ នៅ​ទីក្រុង​ម៉ានីល​ ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​ MMA ដ៏​ធំ​ប្រចាំ​ទ្វីប​អាស៊ី​ ONE Championship – Legend of the World កីឡាករ​​ ថៃ​ រិទ្ធី ត្រូវ​ប៉ះ​ Zhikang Zhao ខណៈ​ ផាត់​ សូដា នឹង​ជួប​ Xuewen Peng ចាប់​ពី​ម៉ោង​៧​យប់​តទៅ៕​