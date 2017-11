Meunier៖ ការព្យាយាមយកខ្ញុំទៅកាន់ក្រុម Chelsea មិនទទួលបានជោគជ័យឡើយ

ខ្សែ​ការពារ Thomas Meunier របស់​ក្រុម Paris Saint-Germain បាន​បង្ហាញ​ថា Chelsea បាន​បរាជ័យ​ក្នុងការ​ដេញ​ថ្លៃ​យក​រូបគាត់​ដើម្បី​ទៅ​លេង​ឲ្យ​ក្លឹប​នៅ​រដូវ​ក្តៅ​នេះ។

Chelsea បាន​ស្វែងរក​ទិញ​ខ្សែ​ការពារ​ស្តាំថ្មី​អំឡុង​ពេល​ដែល​ទីផ្សារ​ទិញ​ដូរ​កីឡាករ​ជិត​បិទ ហើយ​ក្រោយ​មក​ក៏អាច​នាំ​យក​កីឡាករ​សញ្ជាតិ​អ៊ីតាលី Davide Zappacosta មក​កាន់​ទឹក​ដី Stamford Bridge បាន។

ប៉ុន្តែ​ក្រោយ​ពី​បរាជ័យ​ក្នុងការ​ផ្ទេរ​កីឡាករ Rafinha ពីក្រុម Bayern Munich មក ក្រុម​តោខៀវ Chelsea ក៏បាន​បង្វែរ​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​មក​លើ​កីឡាករ Meunier វិញ។

ទោះបី​ជា​យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ ក្រុម Paris Saint-Germain មិនចង់​លក់​កីឡាករ​សញ្ជាតិ​ប៊ែលហ្ស៊ិក​រូបនេះ​ចេញ​ពី​ក្លឹប​ឡើយ ដោយសារ​តែ​គ្រូ​បង្វឹក​លោក Unai Emery នៅ​សល់​តែ​កីឡាករ Dani Alves ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ជា​ខ្សែ​ការពារ​ស្តាំ។

