១២ ដងដែល Ronaldo បង្ហាញបេះដូងដ៏សប្បុរសរបស់គេ

FOX Sports Asia បង្ហាញពី រឿងរ៉ាវទាំង១២ ដែលកីឡាករ CR7 បានគិតគូរពីរឿងសប្បុរសធម៌មុនរឿងផ្សេងៗ។

នៅក្រោយការមើលឃើញថាជាភាពអំនួតរបស់កីឡាករ Cristiano Ronaldo គេពិតជាមានចិត្តល្អពិតមែន។

ប្រាកដណាស់ យើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថា កីឡាករវ័យ ៣២ ឆ្នាំរូបនេះជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ឆ្នើមនៅ ក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីដ និងឲ្យប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ ប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថា គេគឺជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតពិភពលោកសម្រាប់កម្មវិធីសប្បុរសធម៌របស់អង្គការ Save the Children?

ហើយសកម្មភាពសប្បុរសធម៌របស់គេគឺមានលើសពីនេះទៅទៀត។ Ronaldo ក៏បានចូលរួមជាកិត្តិយសជាច្រើននៅក្នុងបញ្ជីដ៏វែងនៃបុព្វហេតុសប្បុរសធម៌ ដូចជាគ្រោះមហន្តរាយ ជំងឺមហារីក និង ។ល។

ដោយបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ជាច្រើន Ronaldo បានក្លាយជាអត្តពលិកសប្បុរសធម៌បំផុតនៅលើពិភពលោកនៅឆ្នាំ ២០១៥ ដោយទំព័រ Dosomething.org!

បើទោះបីជាគេអាចរកចំណូលបានប្រហែល ៥០ លានអឺរ៉ូ ជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ដោយ ក៏ Ronaldo បាននិយាយថា គឺការចាប់ផ្តើមជីវិតដ៏កំសត់របស់គេ ដែលកើតជាកូនប្រុសរបស់អ្នកថែសួនម្នាក់ ដែលជម្រុញទឹកចិត្តសប្បុរសរបស់គេ៖ “ឪពុករបស់ខ្ញុំតែងតែបង្រៀនខ្ញុំថា នៅពេលអ្នកជួយអ្នកដទៃ នោះព្រះនឹងប្រទានឱ្យអ្នកទ្វេដង … នៅពេលខ្ញុំបានជួយអ្នកដទៃដែលត្រូវការជំនួយ ព្រះបានជួយខ្ញុំវិញច្រើនជាងនោះទៀត”។

1. ការបរិច្ចាគឈាម

នេះជាការពិតរបស់ CR7 ដែលអ្នកប្រហែលជាមិនដឹងទេ។ តើអ្នកដឹងទេថាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d’Or ៤ សម័យ តែងតែផ្តល់ឈាមនៅព័រទុយហ្គាល់ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ?

នោះហើយជាមូលហេតុដែលគេមិនចាក់សាក់លើរាងកាយរបស់គេ។

CR7 បានដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការបរិច្ចាគឈាម បន្ទាប់ពីកូនប្រុសរបស់មិត្តរួមជាតិរបស់គេគឺកីឡាករ Carlo Martins ត្រូវការការចាក់បញ្ចូលខួរឆ្អឹង៖ “ការបរិច្ចាគខួរឆ្អឹង គឺជាអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនគិតថាជារឿងលំបាក ប៉ុន្តែវាមិនមានអ្វីលើសពីការបូមឈាម ហើយវាមិនឈឺចាប់ទេ។ វាមិនធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់អ្វីនោះទេ។ វាគ្រាន់តែជាដំណើរការធម្មតាមួយ ហើយបន្ទាប់មកអ្នកមានថាអារម្មណ៍រីករាយ ដោយសារអ្នកដឹងថាអ្នកកំពុងជួយអ្នកដទៃ”។

2. ឲ្យកោះក្រិចមួយជាអំណោយអាពាហ៍ពិពាហ៍

អំពើសប្បុរសធម៌របស់ Ronaldo មិនមានព្រំដែនឡើយ បន្ទាប់ពីគេបានទិញកោះក្រិចទាំងមូលមួយដែលមានរាងដូចស្បែកជើងរបស់គេ ឲ្យភ្នាក់ងាររបស់គេ Jorges Mendes ជាអំណោយមង្គលការ។

In 2015 #CristianoRonaldo bought super-agent Jorge Mendes a #Greek Island as a wedding gift. No idea if he returned it. #MoneyMoneyMoney pic.twitter.com/obWbv73cp9 — info (@ticcets) October 24, 2017

គេបានរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពី Mendes បានសុំគេធ្វើជាអ្នកកំដរក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។

3. ក្មេងប្រុសឥណ្ឌូនេស៊ី Martunis

កាលពីឆ្នាំ ២០០៤ CR7 បានផ្តល់ជំនួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសាររលកយក្សស៊ូណាមីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បន្ទាប់ពីគេបានឃើញក្មេងប្រុស Martunis ពាក់អាវព័រទុយហ្គាល់មានឈ្មោះរបស់គេនៅលើអាវ។

ក្រៅពីការរៃអង្គាសមូលនិធិសម្រាប់ការកសាងអគារឡើងវិញ ម្ចាស់ជើងឯក La Liga ពីរសម័យកាល ក៏បានចំណាយប្រាក់ទៅលើការអប់រំរបស់ Martunis ផងដែរ! ជាការចៃដន្យ Martunis បានចូលរួមជាមួយក្លឹប Sporting Lisbon ដែលជាក្លឹបដែល Ronaldo​ លេងឲ្យកាលនៅក្មេង។

Cristiano Ronaldo (ex-Sporting academy player), Martunis (Sporting academy player) & the Sporting CP president! pic.twitter.com/WWr923lHD6 — TheCRonaldoFan (@TheCRonaldoFan) September 2, 2015

៤. ការបរិច្ចាគប្រាក់ឈ្នះបណ្តឹង

ក្រោយពីបានឈ្នះករណីប្តឹងមួយកាលពីឆ្នាំ ២០០៤ ប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់រូបនេះបានបរិច្ចាគប្រាក់នោះទាំងស្រុងដល់កម្មវិធីសប្បុរសធម៌ នៅស្រុកកំណើត Madeira របស់គេ ។

៥. ការបរិច្ចាគពានរង្វាន់

សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលលែងប្រើពានរង្វាន់ទៀតហើយ CR7 ពិតជាមានចិត្តសប្បុរសគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលដោយបានធ្វើការបរិច្ចាគពានរង្វាន់របស់គេ!

គេបានដាក់ដេញថ្លៃពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាសឆ្នាំ ២០១២ របស់គេ​ ក្នុងទឹកប្រាក់ ១,៥ លានអឺរ៉ូដើម្បីសាងសង់សាលារៀនសម្រាប់កុមារប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលរងការខូចខាត ដោយសង្រ្គាម។

ថ្មីៗនេះគេក៏បានលក់ពានរង្វាន់ Ballon d’Or ឆ្នាំ ២០១៣ របស់គេផងដែរ ដើម្បីរកប្រាក់ ៤៥៤ ៥៩២ អឺរ៉ូ សំរាប់កុមារមានជម្ងឺហើយនៅសល់ពេលខ្លះប៉ុណ្ណោះដើម្បីរស់នៅ ឲ្យទៅមូលនិធិ Make-A-Wish!

Cristiano Ronaldo raises £600,000 for Make-A-Wish Foundation by selling 2013 Ballon d’Or https://t.co/TvHpbD8iko pic.twitter.com/zi4Odwf4q6 — Clint Munoz (@ClintMunoz634) October 13, 2017

៦.​ក្មេងប្រុស Nuhazet Guillen

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២ CR7 បានដឹងពីស្ថានភាពជម្ងឺរបស់អ្នកគាំទ្រក្លឹប Real Madrid អាយុ ៩ ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះ Nuhazet Guillen ដែលមានជំងឺមហារីក និងត្រូវការថ្នាំដែលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលពិសោធន៏។ គេមិនបានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចំណាយទៅលើការធ្វើពិសោធន៍ថ្នាំសម្រាប់ Guillen ទេ។

៧. កុមារ Erik Ortiz Cruz

ក្នុងការអំពាវនាវមួយឱ្យជួយបង់ប្រាក់សម្រាប់ព្យាបាលក្មេងអាយុ ១០ ខែ Erik Ortiz Cruz ឪពុកម្តាយរបស់ Erik Ortiz Cruz បានផ្ញើរសំណូមពរទៅម្ចាស់ពានរង្វាន់ EPL បីដង ហើយស្នើសុំស្បែកជើង និងអាវយឺតរបស់គេកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ ។

CR7 បានបរិច្ចាគលើសពីការស្នើសុំ សរុប ៤៦ ០០០ អឺរ៉ូសម្រាប់ការព្យាបាល និងផ្តល់នូវសម្ភារដែលបានស្នើសុំ។

គេក៏បានឆូតសក់អង្កាញ់ Zig-zag នៅឯ World Cup ឆ្នាំ ២០១៤ ជាការរលឹកដល់ Cruz ផងដែរ។

៨. នាឡិកា La Decima

បន្ទាប់ពីបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្រ្តជាមួយជាក្លឹប Real Madrid ឈ្នះពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបទី ១០ Champions League (La Decima = ទី១០​ ក្នុងភាសាអេស៉្បាញ) កីឡាករ Ronaldo បានសម្រេចចិត្តផ្តល់រង្វាន់ដល់មិត្តរួមក្រុមរបស់គេនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលដោយឲ្យនាឡិកាដ៏ពិសេស La Decima ។

Cristiano Ronaldo bought every Real Madrid player a Bilvari watch with their names on them to celebrate the mythical La Decima. #HalaMadrid pic.twitter.com/u9qEWEVyuV — TheCRonaldoFan (@TheCRonaldoFan) June 26, 2017

៩. កាដូរថយន្ត Porsche

ប្រសិនបើអ្នកគិតថា Ronaldo គឺជាកូនប្រុសដែលពឹងផ្អែកលើម្តាយគេ អ្នកត្រូវតែដឹងថា តារាស៊ុតបាល់បញ្ចូលទីច្រើនជាងគេរបស់ក្រុម Real Madrid រូបនេះ បានទិញរថយន្ត Porsche ពណ៌សមួយគ្រឿងឱ្យម្ដាយរបស់គេក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ជាកាដូថ្ងៃខួបកំណើត ។

PIC 📸: Cristiano Ronaldo purchased this Porsche as a birthday gift for his mom. [via @RM4Arab] pic.twitter.com/WEfWrCTUne — SocialRMadrid (@SocialRMadrid) December 31, 2015

បើគិតពីក្តីស្រឡាញ់លើឡានវិញ នេះជាកាដូមួយក្នុងចំណោមកាដូដ៏ល្អបំផុតដែលគាត់អាចផ្តល់ឱ្យ។

១០. ពានរង្វាន់ស្បែកជើងសម្រិត Euro ២០១៦

បើទោះបីជាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយអោយព័រទុយហ្គាល់ឲ្យឈ្នះ Euro ២០១៦ CR7 បានរងរបួសមុនពេលដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ។

ដោយបានស៊ុតបាល់បញ្ចូលទីចំនួនបីគ្រាប់ និងបញ្ជូនបាល់អោយមិត្តរួមក្រុមក្នុងការព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតនោះ រូបគេទទួលបានរង្វាន់ស្បែកជើងសម្រិត Silver Boot ។ ប៉ុន្តែ CR7 បានឲ្យពានរង្វាន់នោះទៅកីឡាករ Nani ដែលដើរតួនាទីជាប្រធានក្រុមជំនួសក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ ជាការបង្ហាញពីការដឹងគុណចំពោះការនាំក្រុមឱ្យទទួលជ័យជម្នះ!

Cristiano Ronaldo won his first individual accolade with Portugal, after winning the Silver Boot at Euro 2016. #ForçaPortugal pic.twitter.com/Vh9x7Nbvf2 — TheCRonaldoFan (@TheCRonaldoFan) November 15, 2016

១១.មជ្ឍមណ្ឌលស្រាវជ្រាវជម្ងឺមហារីក Madeira

បន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់ឈ្នះពានរង្វាន់ Euro ២០១៦ កីឡាករស៊ុតបញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេរបស់ La Liga រូបនេះ បានសម្រេចចិត្តបរិច្ចាគប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់របស់គេ (សរុប ១១៨ ៥០៧ អឺរ៉ូ) ដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវជម្ងឺមហារីក Madeira ដែលទទួលព្យាបាលម្តាយរបស់គេកាលពីឆ្នាំ ២០០៩ ។

Cristiano Ronaldo has donated his Euro 2016 Bonus amount €275k to a Kids cancer foundation. #Respect #CristianoTweet pic.twitter.com/sj2weWLA9J — Real Madrid Tweet (@_RMTweet) December 23, 2016

១២. ការរញ្ជួយដីនៅប្រទេសនេប៉ាល់

កាលពីខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ CR7 បានចូលរួមក្នុងការជួយរៃមូលនិធិសម្រាប់ជនរងផលប៉ះពាល់ដោយការរញ្ជួយដីនៅនេប៉ាល់។

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតពិភពលោករបស់ អង្គការ Save the Children រូបនេះ បានបរិច្ចាគថវិកា ៥ ៦៤៥ ៦២០ ដុល្លារដល់ការផ្តល់ជំនួយនេះ។