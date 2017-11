ខណៈអតីតមិត្តរួមក្រុមខ្លះនឹក Neymar កីឡាករ Alba ថា Barca រឹតតែល្អបើគ្មាន Neymar

ខ្សែការពារឆ្វេង Jordi Alba និយាយថាខ្លួនគេកំពុងតែរីកចម្រើនក្នុងការអវត្តមានរបស់កីឡាករ Neymar ហើយជឿជាក់ថាក្លឹបអាចនឹងប្រសើរជាងមុនដោយគ្មាន Neymar។

ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប្រេស៊ីល Neymar មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធរួមក្រុមរបស់គេក្នុងអំឡុងពេលគេនៅ Catalonia ប៉ុន្តែ កីឡាករ Alba​ វិញ មានអារម្មណ៍ថាប្រសើរជាងមុននៅស្លាបឆ្វេង ចាប់តាំងពី Neymar ត្រូវបានលក់ទៅឱ្យក្លឹប Paris Saint-Germain ។

Alba បាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មានកីឡា Mundo Deportivo ថា “Neymar គឺជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ ដែលបានសំរេចចិត្តចាកចេញ ដោយសារតែស្ថានភាព ឬមនោសញ្ចេតនា ឬការគិតរបស់គេ” ។

“នៅទីបញ្ចប់ នៅតែមានកីឡាករផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលអាចលេងបានល្អ ហើយខ្ញុំរីករាយនឹងកីឡាករដែលនៅទីនេះ។”

“ដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមក ខ្ញុំមានកន្លែងទំនេរច្រើនជាងមុន ដែលអាចបំលាស់ទីបាន។ សម្រាប់ខ្ញុំ វាប្រសើរជាងមុន ហើយខ្ញុំមានទំនុកចិត្តឡើងវិញ។”

“ដោយមានកន្លែងទំនេរច្រើនជាងមុននៅស្លាបឆ្វេង ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ងាយស្រួលជាងមុន ហើយវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅលើទីលាន។ ខ្ញុំខានរីករាយបែបនេះយូរមកហើយ។”

