Cardona សុំទោសបន្ទាប់ពីមានជម្លោះនៃការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាមួយកូរ៉េខាងត្បូង

ខ្សែបម្រើ​កណ្តាល​របស់​ប្រទេស​កូឡុំប៊ី Edwin Cardona ចេញ​មុខ​សុំទោស​បន្ទាប់ពី​បា​ន​បង្កឲ្យ​មាន​ជម្លោះ​នៃការ​រើស​អើង​ជាតិ​សាសន៍ អំឡុង​ពេល​ជំនួប​លក្ខណៈ​មិត្តភាព​ជាមួយ​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ។

Cardona ត្រូវបាន​គេ​ឃើញថា​បាន​ធ្វើ​កាយវិការ​មិន​សមរម្យតាមរយៈកែវ​ភ្នែក​របស់​គាត់ទៅ​លើ​ដាក់​កីឡាករ​កូរ៉េខាង​ត្បូង​ជាច្រើន​នាក់​នៅក្នុង​ការ​ប្រកួត​​នៅ​ពហុកី​ឡាដ្ឋាន Suwon Worldcup ។

សកម្មភាព​របស់​គាត់​ត្រូវបាន​ថត​ជាប់​ដោយ​កាមេរ៉ា​ទូរទស្សន៍ និង​បាន​បង្ក​ឲ្យ​មា​នការ​ចាប់អារម្មណ៍​ជា​ច្រើន​ទាក់​ទងទៅ​នឹង​បញ្ហា​ថា​តើ​កីឡាករ​ក្រុម Boca Juniors រូបនេះ​អាច​មាន​កំហុស​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការរើស​អើង​ពូជ​សាសន៍​ដែរ​ឬ​ទេ។

I cannot accept this racism gesture towards South Korea by Colombian national football player Edwin Cardona. If you want to be recognized as a gentleman, you need to apologize to whole S.Koreans who watched yesterday’s A match. pic.twitter.com/8l6XRgm9Ba

