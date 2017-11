លីគកំពូលឥណ្ឌា ២០១៧-២០១៨៖ តើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះអំពីលីគនេះ?

នៅសល់តែមួយសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះ រដូវកាលបាល់ទាត់លីគកំពូលឥណ្ឌ Indian Super League ឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨ នឹងចាប់ផ្តើម។ FOX Sports Asia សូមផ្តល់​ជូន​ព័ត៌​មានណែនាំ​ផ្សេងៗ​ដែលអ្នកគួរដឹងអំពីលីគកំពូលមួយនេះ។

អ្នកដែលស្រលាញ់បាល់ទាត់នៅប្រទេសឥណ្ឌាមានសេចក្តីរំភើជាខ្លាំ ព្រោះយុទ្ធនាការលីគកំពូលឥណ្ឌា Indian League ថ្មីនឹងចាប់ផ្តើម​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​ខាងមុខ។

បើទោះបីជាអ្នកមិនមែនមកពីប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតលំដាប់ទីពីរលើពិភពលោក វាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលកម្មវិធីនេះគួរឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ចំពោះអ្នកនោះទេ។

ប្រាកដណាស់ថាអ្នកប្រហែលជាមិនសូវស្គាល់លីគនេះទេ ប៉ុន្តែនេះហើយជាហេតុផលដែលយើងចង់បង្ហាញដល់អ្នកក្នុងពេលនេះ។

ដោយឆ្លើយសំណួរពេញនិយមទាំងប្រាំខាងក្រោមខាងក្រោមនេះ FOX Sports Asia នឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានចាំបាប់ដែលអ្នកគួរដឹងអំពី ISL ។

តើ Indian Super League គឺជាអ្វី?



ដោយចាប់កំណើតនៅឆ្នាំ ២០១៤ ពេលនេះ ISL នឹងមានអាយុបានបួនឆ្នាំហើយ និងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជោគជ័យមួយក្នុងការលើក​មុខ​មាត់​វិស័យបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសជាតិមួយដែលគ្របដណ្តប់ស្ទើរទាំងស្រុងដោយកីឡាគ្រីឃីត (Cricket)។

ដោយខុសគ្នាពីការប្រកួតនានាជុំវិញពិភពលោក ក្រុមទាំងឡាយត្រូវធ្វើការដេញថ្លៃដើម្បីបានចូលរួម ISL និងទទួលបានកៅអីមួយ ដែលការនេះ​ស្រ​ដៀងទៅនឹងប្រព័ន្ធសិទ្ធិលក់ដែលគេឃើញកើតមាននៅ Major League Soccer នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និង A-League របស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី។

យុទ្ធនាការខាងមុខនឹងមានដប់ក្រុមចូលរួម រួមមាន៖ ATK, Bengaluru FC, Chennaiyin FC, Delhi Dynamos, FC Goa, Jamshedpur FC, Kerala Blasters, Mumbai City, NorthEast United និង Pune City

ដោយដំណើរការពីថ្ងៃទី ១៧ វិច្ឆិកា ២០១៧ មកទម្រង់នៃការប្រកួតគឺធ្វើឡើងដោយក្រុមទាំងដល់ប្រកួតជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកតាមគោលការណ៍​ក្នុងដី និងក្រៅដី ដោយមានរើសយកក្រុមកំពូលទាំងបួនទៅវគ្គបន្តបន្ទាប់។

ដូច្នេះពួកគេត្រូវលេងជម្រុះក្នុងវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្នពីរជើង មុនពេលដែលក្រុមពីរចុងក្រោយប៉ះគ្នានៅទឹកដីកណ្តាលដើម្បីដណ្តើមទទួលបានឱកាសយកជ័យ​ជម្នះ។

ឈប់សិន…សួរថាតើឥណ្ឌាធ្លាប់មានលីគមួយហើយតើមែនទេ



ត្រូវហើយ គឺ I-League បានមានវត្តមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៧ ហើយមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះវានៅតែជាការប្រកួតបាល់ទាត់ក្នុងស្រុកមួយដែល​ស្ថិត​ក្នុងលំដាប់កំពូលដដែល។

ទោះជាយ៉ាងណាក្តី ប្រជាប្រិយភាពរបស់ ISL រីកធំធាត់មួយផ្នែកធំដោយសារមានការវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនពីសំណាក់វិនិយោគិន​ដែល​មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន ហេតុនេះហើយទើបវាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងលីក I-League ។

ប៉ុន្តែដំណាក់កាលចុងក្រោយបំផុតគឺមានការពិភាក្សារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំអស់ រួមមានគណៈគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ឥណ្ឌា ពោលគឺសហព័ន្ធបាល់ទាត់​ឥណ្ឌាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា (AIFF) ដើម្បីស្វែងរកវិធីក្នុងរុញច្រានឲ្យលីគទាំងពីរមានដំណើរឆ្ពោះទៅមុខដូចគ្នា។ សូមបញ្ជាក់ថា ISL ត្រូវបានទទួល​ស្គាល់ជាផ្លូវការ​ដោយសម្ព័ន្ធបាល់ទាត់អាស៊ី (AFC)។

តើនេះមានន័យថានៃលីគនេះនឹងមានសិទ្ធិចូលរួមប្រកួតនៅក្នុង AFC Champions League មែនទេ?



អត់ទេ ប៉ុន្តែពួកគេក្លាយជាកីឡាករតំណាងឥណ្ឌនៅក្នុងពាន AFC Cup ដែលនឹងចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំ ២០១៩ ជំនួសឲ្យពាន Federation Cup ។

ជើងឯករបស់ I-League នៅតែអាចរកកៅអីសម្រាប់ការប្រកួត AFC ដំបូងរបស់ឥណ្ឌាដដែល ដែលបច្ចុប្បន្នជាច្រកចូលទៅកាន់ Champion League សម្រាប់ជុំបឋមលើកទីមួយនៃវគ្គជម្រុះដណ្តើមកៅអី។

នេះជាដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីឲ្យ ISL ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពី AFC ប៉ុន្តែគេរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្តូរនាពេលអនាគត។

តើក្រុមណាដែលបានទទួលជ័យជម្នះកន្លងមក?



ATK ដែលធ្លាប់ស្គាល់ថាជា Atletico de Kolkata គឺជាជើងឯកបើឆាកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤។

ក្រុមនេះមានវីរៈបុរសមកពី Liverpool គឺ Luis Garcia និងអតីតខ្សែការពារសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់ Helder Postga ធ្វើជាខ្សែការពាររបស់ពួកគេកាល​ពីឆ្នាំមុន ហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះពួកគេនឹងទទួលការបង្វឹកពី Teddy Sheringham ដែលជាអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Manchester United និងជម្រើស​ជាតិអង់គ្លេស។

ចំណែកនៅឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុម Chennaiyin បានទទួលជើងឯកក្នុង ISL ដោយយកឈ្នះលើក្រុម Goa ៣-២។

តើខ្ញុំស្គាល់កីឡាការណាម្នាក់ដែលនឹងលេងក្នុង ISL នៅរដូវកាលនេះទេ?



If you’re asking this question, it means you missed last week’s instalment of our ISL build-up, where we presented the ប្រសិនបើអ្នកសួរដូច្នេះ មានន័យថាអ្នកខកខានការផ្សាយអំពីការរៀបចំសមាសភាពក្រុមកាលពីសប្តាហ៍មុន ដែលនៅពេលនោះ ឈ្មោះកីឡាករ​បរទេស​ប្រាំរូបដែលអ្នកប្រាកដជាស្គាល់ត្រូវបានបង្ហាញ៖ Dimitar Berbatov, Robbie Keane, Wes Brown…

ក្រៅពីនោះ តារានៃក្រុមជម្រើសជាតិឥណ្ឌាក៏ចូលរួមប្រកួតក្នុងក្រុមនានាផងដែរ។

វីរៈបុរសខ្សែប្រយុទ្ធ Sunil Chhetri គឺមានឈ្មោះល្បីល្បាញបំផុត ហើយគាត់លេងឲ្យក្លឹប Bengaluru ដែលជាអតីតក្លឹបយក្សនៅ I-League ដែលទើប​ចូលរួមក្នុង ISL ។ ក្រុម Bengaluru មានអ្នកចាំទី Gurpreet Singh Sandhu

Jeje Lalpekhlua ក៏ជាតារារបស់ឥណ្ឌា ហើយគាត់នឹងលេងឲ្យក្លឹប Chennaiyin ។

