ខ្សែបម្រើកណ្តាលរបស់ក្រុម Bayern Munich កីឡាករ Thiago បានបើកទ្វារចំពោះ​ឱកាសវិលទៅក្លឹប Barcelona វិញ ក្រោយពីបានសារភាពការក្តីស្រឡាញ់​របស់​ខ្លួន​ចំពោះ​ក្លឹបមួយនេះ។

Thiago ចាកចេញពីកីឡដ្ឋាន Nou Camp ដើម្បីផ្លាស់ទៅកាន់ក្លិប Bayern នារដូវក្តៅឆ្នាំ ២០១៣ ដើម្បីរឹតចំណង​មិត្តភាព​ជាមួយ​អតីតគ្រូបង្វឹក Pep Guardiola ហើយថ្មីៗនេះកីឡាកររូប​នេះ​ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាថ្មីមួយដែលនឹងចង​រូប​គេ​ជាមួយនឹងក្លិប Bundesliga រហូតដល់ឆ្នាំ ២០២១ ឯណោះ។

ប៉ុន្តែទោះបីជាបានក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់របស់​ក្រុម Bayern Munich ក៏ដោយ ក៏កីឡាករអន្តរជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះ​មិនបានច្រាន​ចោល​នូវលទ្ធភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់​តែខ្ពស់នោះឡើយ ខណៈដែលក្រុម Barcelona នៅតែស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្ត​របស់គាត់។

“I will always look at it [Barcelona] with affection,” he said.

“អ្នកនឹង​មិន​អាច​ដឹង​ឡើយ​ថាខ្ញុំនឹងត្រលប់ទៅវិញឬយ៉ាងណា​នោះទេ ព្រោះខ្ញុំពិតជារីករាយនៅឯក្លិប Bayern ប៉ុន្តែកីឡាបាល់ទាត់មានការផ្លាស់ប្តូរច្រើនណាស់។ អ្វីៗអាចកើតឡើងបាន​គ្រប់​ពេល​វេលា។

ខ្ញុំបានបន្តកិច្ចសន្យា​របស់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំមុនដោយមានបំណងនៅទីនេះ​ច្រើនឆ្នាំទៀត។

ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរដូវកាលបាល់ទាត់​កន្លងផុតទៅ នោះ​អ្នកអាចនឹងមាន​មានអារម្មណ៍ស្រួល ឬ ឈប់​ស្រួល។ ក្លឹបអាចនឹងមានផ្លូវតែមួយ ហើយ​គំនិតរបស់ខ្ញុំអាចនាំខ្ញុំទៅទិសដៅផ្សេងទៀត។

រឿងអ្នក​លេង​បាល់​ ឬ អត់​ ក៏អាចធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ផ្លាស់​ប្តូរគំនិតបានដែរ។ ខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់នៅទីនេះ ដោយគិតដល់រដូវកាលប្រកួត​នា​ពេល​ខាងមុខ។ រដូវកាលនេះនៅ​វែងឆ្ងាយណាស់ ដូចនេះហើយ​អ្នកអាចគិតតែរដូវ [បច្ចុប្បន្ន] ប៉ុណ្ណោះ។”