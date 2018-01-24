陳芷澄LPGA首戰 香港人集氣齊撐！

憑著上年年底於美國女子職業高爾夫球巡迴賽(LPGA)資格賽排名第二的出色表現，成為首位奪得2018球季LPGA參賽全卡的陳芷澄(Tiffany)。本週將於巴哈馬出戰其LPGA首戰，香港人齊集氣，力撐Tiffany可以打響頭炮！

Tiffany Chan Hong Kong Golf Congratulations to Hong Kong women golfer Tiffany Chan for becoming the first Hong Kong golfer to qualify for the LPGA Tour!恭喜香港女高爾夫球手陳芷澄，成為香港首位球手取得美國女子職業高爾夫球巡迴賽(LPGA)資格！ Posted by FOX SPORTS Asia on Sunday, 17 December 2017

於較早前的訪問中，Tiffany表示希望自己能夠保持100%的專注力到今年的LPGA球季。無論於飲食或心理上，都為了成為一個職業球員而做好準備。Tiffany亦透露，打入LPGA並不是她的終極目標，她希望今季能夠打出好成績，向晉身世界頂尖球手的目標進發。

Tiffany能夠成為職業球手，除了自身努力之外，背後亦有不少人給予她支持，撐起她的高球夢。



趙善銓(圖左)

瑞士盈豐銀行亞太區行政總裁趙善銓(Albert)為前香球足球球證，Albert雖已「掛雞」，但仍熱心支持香港體壇。2009年他成立「盈豐青少年運動員基金會」，為有潛質的青少年運動員提供支助，令他們實踐夢想，而Tiffany正正就是受惠的其中一位運動員。由日常訓練到大學獎學金，基金會均有贊助，可謂Tiffany追夢的強大後援。上月基金會宣佈將推出一項新的資助項目，將計劃擴大至所有體育項目，希望可以培訓到更多位像Tiffany般的優秀運動員。

香港觀眾如果希望支持Tiffany，可以透過FOX Sports Asia 同 FOX+收睇本週的LPGA巴哈馬站，齊齊集氣力撐「高球美少女」！