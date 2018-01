ปราบไอดอล! ชัง ฮยอนคว่ำยอโควิช ร่วงรอบ 16 คน

โนวัค ยอโควิช อดีตมือ 1 ของโลก จอดป้ายแค่รอบ 16 คนสุดท้ายในศึกออสเตรเลียน โอเพ่น หลังแพ้ให้กับดาวรุ่งเกาหลีใต้ ไปแบบไม่ได้แม้แต่เซตเดียว

แกรนด์สแลม แรกของปี 2018 รอบ 16 คนสุดท้าย ชายเดี่ยว โนวัค ยอโควิช อดีตมือ 1 ของโลก จากเซอร์เบีย พบกับ ชัง ฮยอน ดาวรุ่งวัย 21 ปี จากเกาหลีใต้ มือ 58 ของโลกที่มี ยอโควิช เป็นไอดอล ในวัยเยาว์

แมตช์นี้ เป็นนักหวดจากโสมขาว ที่มีเครื่องหมายการค้าด้วยการใส่แว่นมาตั้งแต่เด็กไป เป็นฝ่ายชนะไป 3-0 เซต 7-6 (7-4), 7-5, 7-6 (7-3) โดยแมตช์นี้ใช้เวลาแข่งขันถึง 3 ชั่วโมง 21 นาที ซึ่งการผ่านเข้ารอบของ ชัง ฮยอน ถือเป็นนักเทนนิสเกาหลีคนแรก ในประวัติศาสตร์ ที่สามารถเข้าถึงรอบควอเตอร์ไฟนัล ( 8 คนสุดท้าย) ในรายการออสเตรเลียน โอเพ่น โดยรอบต่อไป จะพบกับ เทนนี่ส์ แซนเกรน จากสหรัฐอเมริกา ต่อไป

GAME, SET, MATCH!

Can you believe it? The boy has done it! Chung Hyeon has pulled off the result of the #AusOpen so far as he beat @DjokerNole in straight sets 7-6, 7-5, 7-6.

