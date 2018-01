ทำเต็มที่แล้ว!ลักษิกาพ่ายมาร์ติช 1-2 เซต ออสเตรเลียนโอเพ่น

รายการออสเตรเลียน โอเพ่น รอบ 32 คนสุดท้าย ลักษิกา คำขำ นักเทนนิสอันดับ 24 ของโลก พบกับ เปตรา มาร์ติช นักเทนนิสจากโครเอเชีย อันดับ 81 ของโลก

เซตแรกเป็นนักเทนนิสจากโครเอเชียที่เอาชนะไปก่อนด้วยคะแนน 3-6

Into the decider we go!

Martic commits double fault on break point and Kumkhum takes the second set 6-3.#AusOpen pic.twitter.com/dy8fh3aF9O

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 19, 2018