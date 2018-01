คำขำมาแรง! ลักษิกาทำได้หวดคว่ำสวิสลิ่วรอบ 3 ศึกออสเตรเลียนโอเพ่น

เทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปี ออสเตรเลียน โอเพน 2018 หญิงเดี่ยว รอบ 2 ลักษิกา คำขำ มือ 125 ของโลก ที่มาจากรอบคัดเลือก ใช้เวลา 1 ชม.18 นาที

ลักษิกาซึ่งต้องเล่นรอบคัดเลือกถึง 3 รอบ โดยรอบคัดเลือกรอบสุดท้าย เอาชนะ ซาร่า เอร์รานี่ รองแชมป์เฟรนช์ โอเพ่น 2012 จากอิตาลี ส่วนในรอบแรกเอาชนะโจฮันน่า ลาร์สสันจากสวีเดนไป 2-0 เซต ในรอบ 2 หวดเอาชนะ เบลินดา เบนซิซ มือ 78 ของโลกจากสวิตเซอแลนด์ 2-0 เซต 6-1 และ 6- 3 ผ่านเข้ารอบ 3 รอพบผู้ชนะระหว่าง เปตร้า มาติช จากโครเอเชีย หรือ อิรินา คาเมเลีย เบกู มือ 43 ของโลกจากโรมาเนีย

Elsewhere at the #AusOpen…

🇹🇭 Luksika Kumkhum has pulled off an upset after beating 🇨🇭 @belindabencic, conqueror of @venuseswilliams in R1, to reach the R3!

