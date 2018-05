Fox Sports Asia เวอร์ชั่นภาษาไทยก็ไม่พลาด ที่จะคัดเอา 11 ผู้เล่นยอดเยี่ยมในแต่ละตำแหน่งมาอยู่ใน FOX BEST TEAM OF THE WEEK: สัปดาห์ที่ 12 พร้อมแล้วไปติดตามกันได้เลย

ธณชัย หนูราช – ชลบุรี เอฟซี



นายด่านมือสองแห่งทัพ ฉลามชล ได้รับโอกาสลงเฝ้าเสาในเกมบุกเยือน อินทรีทัพฟ้า และสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม หยุดลูกยิงของ เรนาน มาร์เกซ และใช้เท้าเซฟลูกยิง โจโจ้ ได้แบบเหลือเชื่อ โดยเกมนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า ธณชัย คือผู้ เล่นที่โดดเด่นทที่สุดคนหนึ่งในเกมนี้

คิม คยอง มิน – ชลบุรี เอฟซี



ปราการหลังชาวเกาหลีใต้แห่งถิ่น ชลบุรี สเตเดี้ยม ถือเป็นกำลังสำคัญในแนวรับของ ฉลามชล ไปแล้ว โดยในเกมล่าสุดที่ ชลบุรี บุกเอาชนะ แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล 2-1 คิม คอยเก็บกวาดหลังบ้านให้กับต้นสังกัดได้เป็นอย่างดี และเข้าบล็อกลูกยิงอันตรายของ อินทรีทัพฟ้า ไว้ได้หลายครั้ง

อันเดรส ตูเญซ – บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

ยังคงเป็นแนวรับที่พึ่งพาได้และทางเลือกหนึ่งในแนวรุก ในวันที่ บุรีรัมย์ ไร้ ดิโอโก้ หลุยส์ ซานโต้ ล่าสุดเป็นผู้ทำประตูชัยให้ทีมเฉือน สวาทแคท 2-1 แถมยังมีลูกบล็อกเซฟชีวิตให้ ปราสาทสายฟ้า ในช่วงท้ายเกม ช่วยให้ทีมคว้า 3 แต้ม ครองจ่าฝูงต่อไป

ทริสตอง โด – เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด

ดาวเตะสารพัดประโยชน์แห่ง กิเลนผยอง ได้รับมอบหมายให้เป็นปีกขวาในเกมเสมอ โปลิศ เทโร ซึ่งเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจ ด้วยการตะบันประตูสุดสวยเป็นลูกตีเสมอให้กับทีม ซึ่งจะว่าไปแล้วตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่ เจ้าโด เล่นอยู่ตอนสมัยค้าแข้งในฝรั่งเศส

วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ – ชลบุรี เอฟซี

มิดฟิลด์หน้าละอ่อนของ ฉลามชล ยิ่งเล่นยิ่งเข้าฟอร์ม โดยล่าสุด เจ้ายิม บรรเลงเพลงแข้งได้นิ่งเกินวัย แถมสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดก็คือการทะลุขึ้นมายิงประตู โดยกองกลางรายนี้ยิงประตูได้เป็นนัดที่ 2 ติดต่อกัน ในเกมที่พา ชลบุรี เอฟซี บุกชนะ อินทรีทัพฟ้า 2-1

เฟลิเป้ เมเนเซส – ราชบุรี มิตรผล เอฟซี



หลังจากที่กองกลางบราซิเลียนแห่งรั้ว ราชันมังกร ปรับตัวเข้ากับสไตล์ฟุตบอลไทยได้ ความอันตรายจากการออกบอลของ เมเนเซส ก็ยิ่งอันตรายไปด้วย โดยเกมล่าสุดที่ ราชบุรี เปิดบ้านเอาชนะ บางกอกกล๊าส 2-1 อดีตจอมทัพ เบนฟิก้า รายนี้ก็จัดการยิงประตูสุดสวย แถมจัดอีกหนึ่งแอสซิสต์จากลูกเตะมุมให้ คัง ซู ฮิล โหม่งพังประตูชัย

นพพล พลคำ – โปลิศ เทโร เอฟซี



กองกลางทีมชาติไทยชุดเล็ก ฟอร์มการเล่นดร็อปลงไปในช่วงออกสตาร์ทซีซั่น อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าตัวเริ่มกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีอีกครั้ง ผลงานของ โปลิศ เทโร ก็ดีขึ้นตามไปด้วย โดยในเกมที่ เทโร บุกไปเสมอกับ เอสซีจี เมืองทอง 2-2 นพพล ถือเป็นผู้เล่นที่ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง แถมมีการออกบอลจังหวะสวนกลับที่อันตรายเอามากๆ

สุมัญญา ปุริสาย – ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด



มิดฟิลด์จากรั้ว แข้งเทพ สถาปนาตัวเองเป็นแข้งไทยจอมถล่มประตูแห่งศึกไทยลีกไปแล้ว โดยนอกจากลูกนิ่งและลูกยิงไกลที่เป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว เจ้าตั๊ก ยังมีลูกจ่ายคิลเลอร์พาสให้เห็นอยู่บ่อยๆด้วย ซึ่งเกมล่าสุดที่ แบงค็อก ถล่ม ราชนาวี สุมัญญา ก็โชว์ ยิง 1 จ่าย 1 พาทีมเก็บชัยชนะได้อย่างสวยงาม

ลอนซานา ดูมบาญา – พีที ประจวบ เอฟซี



อีกหนึ่งกองหน้าจากทีมน้องใหม่ไฟแรง ดูมบาญา เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดในเกมรุกของ “ต่อพิฆาต” เคียงคู่กับ โจนาธาน รีส ในเกมที่ พีที ประจวบ เอฟซี เปิดบ้านอัด สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 4-2 กองหน้าทีมชาติกินี โดดเด่ดและโชว์ความแข็งแกร่ง ก่อนทำคนเดียวถึง 2 ประตูในเกมนี้

เฮแบร์ตี้ แฟร์นานเดซ – เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด



กองหน้าบราซิเลียนแทบจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของ กิเลนผยอง ไปแล้วในเวลานี้ หลังกลายเป็นฮีโร่ยิงประตูตีเสมอให้ทีม ในเกมเปิดบ้านเสมอ โปลิศ เทโร 2-2 โดยเกมนี้ เฮแบร์ตี้ วิ่งพล่านแบกทีมทั้งเกม แถมยังยิงประตูติดต่อกันมาแล้วหลายเกมด้วยกัน

โจนาธาน รีส – พีที ประจวบ เอฟซี



อดีตดาวซัลโว ไทยลีก 2 ยังเป็นไม้ตายของ “ต่อพิฆาต” พีที ประจวบ เอฟซี เมื่อโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในเกมที่ผ่านมา รีส เล่นงานแนวรับของเชียงรายได้ตลอดทั้งเกม และยิงไปถึง 2 ประตู พร้อมกับ 1 แอสซิสต์ ช่วยทีมเปิดสนามสาม อ่าว สเตเดียม อัด “กว่างโซ้งมหาภัย” ของ อเล็กซานเดร กามา ไป 4-2