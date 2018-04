“ผมไม่เป็นไร” สเคอร์เทลโพสต์ไอจีหลังเกือบสลบเหมือดคาสนาม

มาร์ติน สเคอร์เทล ปราการหลังทีมชาติสโลวะเกีย โพสต์อินสตราแกรมเปิดใจถึงความรู้สึกหลังพาทัพ สโลวัก คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ ครั้งที่ 46 ด้วยการเอาชนะ ทีมชาติไทย 3-2 ในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25

มีนาคม 2561 ที่่ผ่านมา

โดยปราการหลังจาก เฟเนร์บาห์เช่ โพสต์ ไอจี ในขณะที่พักผ่อนอยู่ที่่เมืองไทย โดยมีใจความว่า “Well done lads 1st place at The King’s Cup .Now enjoying my day off exploring Thailand Thank you for all your kind well wishes, I am doing fine and ready to join my Fenerbahçe family tomorrow”

“ดีใจที่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ คิงส์คัพ ได้สำเร็จ ตอนนี้ผมใช้เวลากับวันหยุดพักผ่อนที่ประเทศไทย ผมขอขอบคุณทุกคนสำหรับความห่วงใย ตอนนี้ผมสบายดี และกำลังจะกลับไปที่ประเทศตุรกี (เฟเนร์บาห์เช่) ในวันพรุ่งนี้”

สำหรับ สเคอร์เทล วัย 33 ปี ได้รับบาดเจ็บจากการถูก ชนาธิป สรงกระสินธ์ ดาวเตะทีมชาติไทย เตะบอลอัดใส่ศรีษะ จบเกือบหมดสติคาสนาม อย่างไรก็ตามปราการจอมแกร่งก็กลับมาเล่นต่อได้ หลังจากได้รับการปฐมพยาบาลในเกมนัดชิงชนะเลิศศึก คิงส์คัพ ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา