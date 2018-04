กรีซมันน์ตีเสมอไว! ตราหมีไล่เจ๊ามาดริด 1-1 ห่างบาร์ซ่า 11 แต้ม

ฟุตบอล ลาลีกา สเปน ที่สนามซานติอาโก เบอร์นาเบว “ราชันชุดขาว” เรอัล มาดริด เปิดบ้านทำศึก เอล ดาร์บี้ มาดริเลนโญ่ ต้อนรับการมาเยือน “ตราหมี” แอตเลติโก มาดริด

เพียง 9 นาที เจ้าบ้านมีโอกาสทำประตูขึ้นนำจากแกเร็ธ เบล แต่แยน โอบลัค ล้มตัวรับไว้ได้

นาทีที่ 19 แอตเลติโก มาดริด มีโอกาสได้ประตูขึ้นนำจากดิเอโก้ คอสต้า ยิงเข้าประตูไปแล้ว แต่กรรมการเป่าให้เป็นการฟาวล์ของคอสต้าก่อน

นาทีที่ 21 คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ลองยิงไกลแต่โอบลัค กระโดดปัดออกไปได้

นาทีที่ 28 ราฟาเอล วาราน ได้ยิงจ่อๆ แต่ตรงตัวของโอบลัค

นาทีที่ 29 คอสต้า มีโอกาสหลุดเข้าไปยิง แต่บอลเข้าข้างตาข่าย อีก 3 นาทีต่อมาเป็นซาอูลที่มีโอกาสซัดด้วยขวา แต่บอลเหินข้ามคานออกไป

นาทีที่ 41 มาร์เซโล่ ลองปั่นด้วยขวา บอลชนคานอย่างจัง

จบครึ่งแรกทั้งสองทีมเสมอกันอยู่ 0-0

นาทีที่ 53 เรอัล มาดริด ได้ประตูขึ้นนำ เมื่อเบล เปิดให้คริสเตียโน่ ยิงแบบไม่จับผ่านมือโอบลัคเข้าไป

แต่เสียประตูได้ไม่นาน แอตเลติโกได้ประตูตีเสมอในนาทีที่ 58 เมื่อเคย์ลอร์ นาบาส ปัดบอลมาเข้าทางอองตวน กรีซมันน์ ยิงสวนเข้าไป

นาทีที่ 64 ซีเนอดีน ซีดาน สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบอลมาดริด ด้วยการเปลี่ยนตัวคาริม เบนเซม่า ลงมาแทน คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ซึ่งทำให้ดาวยิงหมายเลข 7 ต้องมาถามซีดานด้วยตัวเองถึงเหตุผลที่เปลี่ยนตัวเขาออก

64' | 1-1 | First change of the match by Zidane with @Cristiano replaced by @Benzema. #RMDerbi pic.twitter.com/UFNd0vwAet

— Real Madrid C.F.🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) April 8, 2018