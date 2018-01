โอบลัคลงสนาม 100 นัดในลาลีกา

ยาน โอบลัค นายทวารทีมชาติสโลวีเนียของแอตเลติโก มาดริด เป็นผู้รักษาประตูคนล่าสุดที่ลงสนามในลีกสูงสุดครบ 100 นัด

ผู้รักษาประตูวัย 25 ปี ย้ายจากเบนฟิก้า มาแอตเลติโก มาดริด เมื่อกลางปี 2014 ด้วยค่าตัว 16 ล้านยูโร ได้มีโอกาสลงสนามในลาลีกา เป็นเกมแรกในวันที่ 21 มกราคม 2015 ที่แอตเลติโก มาดริดดเอาชนะเกตาเฟ่ไป 2-0 จากนั้นจึงสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ตลอด จนในเกมล่าสุดที่แอตเลติโก มาดริด เปิดสนามวานต๋า เมโทรโปลิตาโน่ เอาชนะลาส พัลมาส 3-0 ถือเป็นการลงสนามนัดที่ 100 บนลีกสูงสุดของสเปนของนายทวารรายนี้

นอกจากจะลงสนามไปถึง 100 นัด โอบลัคถือเป็นผู้รักษาประตูที่เสียประตูน้อยที่สุดเมื่อลงเล่น 100 นัดแรก โดยเสียไปแค่ 59 ประตูเท่านั้น น้อยกว่าผู้รักษาประตูระดับแชมป์ลาลีกาอยาาง บิคตอร์ บัลเดส (บาร์เซโลน่า – 86 ประตู) , ติโบต์ กูร์กตัวส์ (แอตเลติโก มาดริด – 89 ประตู) และ อิเคร์ กาซิยาส (เรอัล มาดริด – 104 ประตู)

Jan Oblak's first 100 games in #LaLiga compared to the starts made by some past greats! 📛😱

Oblak: 54 goals conceded

Valdes: 86 goals conceded

Courtois: 89 goals conceded

Casillas: 104 goals conceded pic.twitter.com/Z1lZI4CDQ1

— LaLiga (@LaLigaEN) January 28, 2018