ปธ.บาร์ซ่าโปรยคำหวาน “คูตินโญ่” แข้งที่รอคอย

โจเซป มาเรีย บาร์โตเมว ประธานสโมสรบาร์เซโลน่า กล่าวต้อนรับ ฟิลิเป้ คูตินโญ่ ดาวเตะบราซิเลี่ยนที่มาเปิดตัวตามประเพณีเรียบร้อยในสนามคัมป์ นู

เมื่อวาน คูตินโญ่ สวมเสื้อแจ็คเก็ตของ “เจ้าบุญทุ่ม” โชว์ตัวแบบย่อมๆ ไปแล้ว แต่วันนี้เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการตามประเพณีดั้งเดิม กับการสวมชุดแข่งของสังกัดใหม่เต็มยศ เดาะ และเล่นกับลูกฟุตบอลไปพร้อมๆกับเด็กในศูนย์ฝึกเยาวชนของทีม

บาร์โตเมว กล่าวต้อนรับ คูตินโญ่ทันที โดยยอมรับว่าใช้เวลาเป็นปี ในการปิดการเจรจาครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วง แต่ปัจจัยสำคัญที่เกิดการย้ายทีมครั้งนี้คือ ตัว “คูตี้” เอง ที่อยากย้ายมาร่วมทีม บาร์เซโลน่า

“เราตามเขามาตั้งแต่ช่วงปิดฤดูกาลที่แล้ว ทำงานหนักนับเดือนนับปี”

“มันไม่ง่ายที่จะปิดดีลนี้ แต่เขา (คูตินโญ่) ก็ยังอดทนรอจนถึงเวลาที่เหมาะสม”

“เขาเป็นนักเตะคนสำคัญในแผนงานของเอร์เนสโต้ บัลเบร์เด้ ตอนนี้เพื่อนใหม่ของเราอยากพบและซ้อมร่วมกับเขามาก”

“ขอบคุณ คูตินโญ่มากที่ตอบรับข้อเสนอของเรา ขอบคุณกับความตั้งใจจริง และแรงกระหายที่อยากจะมาประสบความสำเร็จที่คัมป์ นู ขอบคุณ ลิเวอร์พูล ด้วยเช่นกันที่ทำให้ดีลนี้ลุล่วงด้วยดี”

ตามกำหนดการ คูตินโญ่ มีกำหนดประเดิมสนามช่วยบาร์ซ่า ในเกมดาร์บี้แมตช์ พบ เอสปันญ่อล ทีมเก่าของเขาเอง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์

Welcome to your new home, @Phil_Coutinho!

🔵🔴 #CoutinhoDay pic.twitter.com/fylm4JGdsW

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 8, 2018