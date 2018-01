เปิดใจ “คูตินโญ่” ครั้งแรกในสีเสื้อบาร์ซ่า

ฟิลิเป้ คูตินโญ่ กองกลางตัวใหม่ “เจ้าบุญทุ่ม” บาร์เซโลน่า ยืนยันต้องการมาคว้าแชมป์ที่ คัมป์ นู และยอมรับเหลือเชื่อที่จะได้โอกาสร่วมเล่นกับ ลิโอเนล เมสซี่

อดีตดาวเตะ อินเตอร์ มิลาน มีข่าวกับทีมดังแคว้น คาตาลุนญ่า มานานข้ามปีจนในที่สุด ลิเวอร์พูล ต้นสังกัด ก็ตกลงปล่อยเขาด้วยค่าตัว 142 ล้านปอนด์ พร้อมเซ็นสัญญายาว 5 ปี ครึ่ง

“มันคือฝันที่เป็นจริงสำหรับผม เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากที่ผมจะได้เล่นเคียงข้างพวกเขา”

“ลิโอเนล เมสซี่ , อันเดรียส อิเนียสต้า , เคราร์ด ปีเก้ , แซร์คิโอ บุสเก็ตส์ นักเตะที่มีประวัติอันยิ่งใหญ่ ที่ผมชื่นชมมาตลอด”

“ผมตั้งใจจะคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้แฟนบอลมีความสุข”

