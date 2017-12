OFFICIAL! ตราหมีเปิดตัวคอสต้า-บิโตโล่

“ตราหมี” แอตเลติโก มาดริด เปิดตัวดิเอโก้ คอสต้าและบิโตโล่ 2 ผู้เล่นที่เซ็นสัญญาไว้ตั้งแต่ติดโทษแบนห้ามซื้อขายนักเตะช่วงฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ

ดิเอโก้ คอสต้า กลับมาลงเล่นให้แอตเลติโก มาดริด เป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 4 ปี หลังจากไม่อยู่ในแผนการทำทีมของอันโตนิโอ คอนเต้ ผู้จัดการทีมเชลซี ทำให้ไม่ถูกส่งลงเล่นทั้งในพรีเมียร์ลีกและยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ก่อนย้ายมาสวมเสื้อเบอร์ 18 ให้กับทีมตราหมี

“ผมขอบคุณสโมสรอย่างมากที่พยายามอย่างหนักในการดึงตัวผมกลับมาเล่นที่นี่อีกครั้ง ขอบคุณจากใจจริงๆ” คอสต้ากล่าวในวันเปิดตัว

ส่วนบิโตโล่ ย้ายจากเซบีย่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม แต่ไม่สามารถลงเล่นให้กับแอตเลติโกได้ จึงปล่อยให้ลาส ปัลมาสยืมไปลงเล่นช้วงครึ่งฤดูกาลแรก ลงเล่น 9 นัด ยิง 1 ประตู ก่อนจะย้ายมาสวมเสื้อเบอร์ 23 ของทีมตราหมี

“ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ย้ายมาแอตเลติโก มาดริด หนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในยุโรป” บิโตโล่กล่าว

🔴⚪🔴 OFFICIAL PRESENTATION

😁🏧😁 You can tell he’s happy to be here. Welcome, @Vitolomachin!#AúpaAtleti pic.twitter.com/M3oIU12d0A

— Atlético de Madrid (@atletienglish) December 31, 2017