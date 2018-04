ซาลาห์ยิงเบิ้ลทีมเก่า! หงส์ทุบโรม่า 5-2

เริ่มเกมมา 18 นาที แฟนๆโรม่าเกือบได้เฮก่อนหลังจากจังหวะที่อเล็กซานดาร์ โคลารอฟ ได้ลองซับไกลนอกกรอบเขตโทษบอลพุ่งตรงกรอบแต่ว่าเป็น ลอริส คาริอุส นายทวารทีมหงส์แดงที่ปัดบอลชนคานทำให้ทีมยังไม่เสียประตู

นาทีที่ 29 ลิเวอร์พูลชวดได้ประตูขึ้นนำอย่างน่าเสียดายจากจังหวะจ่ายบอลทะลุช่องของ เฟอร์มีโน่ มาให้ ซาดีโอ มาเน่หลุดไปดวลกับ อลิสสันทว่าปีกจอมพริ้วชาวเซเนกัลก็ยิงบอลหลุดข้ามคานออกไปอย่างเหลือเชื่อ

ถัดมา 7 นาที ทีมเจ้าบ้านก็ได้เฮก่อนจากลูกจ่ายของเฟอร์มิโน่ บอลมาถึงโมฮาเหม็ด ซาลาห์ในเขตโทษก่อนที่ดาวเตะชาวอียิปต์จะปั่นบอลโค้งเสียบเสาเข้าประตไปอย่างสวยงามให้ลิเวอร์พูลออกนำไปก่อน 1-0

นาทีที่ 45 เจ้าบ้านก็มาขึ้นนำเป็น 2-0 จากการตัดบอลกลางสนามของเฟอร์มิโน่ก่อนที่จะจ่ายบอลมาให้ ซาลาห์ได้ดวลกับอลิสสัน นายทวารทีมโรม่า ก่อนที่ซาลาห์นั้นจะยกบอลข้ามตัวผู้รักษาประตูเข้าไปตุงตาข่ายอย่างยอดเยี่ยม

จบเกมในครึ่งเวลาแรก ลิเวอร์พูล นำ โรม่าอยู่ 2-0

