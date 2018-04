FOX PREVIEW UCL: เรอัล มาดริด-ยูเวนตุส

ยูเวนตุสต้องเจองานยาก ถ้าต้องการจะผ่านรอบรองชนะเลิศ เพราะคู่แข่งที่อยู่ตรงหน้า คือ เรอัล มาดริด แชมป์ยุโรป 12 สมัย

ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกรอบก่อนรองชนะเลิศ นัดที่สอง

เรอัล มาดริด (สเปน) – ยูเวนตุส (อิตาลี)

วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2018 เวลา 01.45 น.

สนาม ซานติอาโก้ เบอร์นาบิว

ถ่ายทอดสด beIN SPORTS 1

ผู้ตัดสิน : วิลเลี่ยม คอลลัม (สกอตแลนด์)

ผู้ช่วยผู้ตัดสิน: เดวิด แม็คกีนี่ (สกอตแลนด์) และ ฟรานซิส คอนเนอร์ (สกอตแลนด์)

ผู้ตัดสินที่ 4: ดั๊กลาส พอตเตอร์ (สกอตแลนด์)

ผลงานก่อนหน้านี้

เกมยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบก่อนรองชนะเลิศนัดที่สอง เรอัล มาดริด เปิดสนาม ซานติอาโก้ เบอร์นาบิว รับการมาเยือนของ ยูเวนตุส โดยในเกมนัดแรกที่สนาม ยูเวนตุส สเตเดี้ยม นั้นเป็นทางด้านลูกทีมของ ซีเนดีน ซีดานที่สามารถบุกไปเอาชนะทีมหญิงชรามาได้ 3-0 เรอัล มาดริด นัดล่าสุดใน ลาลีกาสเปน ทำได้เพียงเสมอกับ แอตเลติโก มาดริด ในมาดริดไป ในมาดริดดาร์บีแมตช์ 1-1 ส่วนทางด้าน ยูเวนตุสนั้นบุกไปชนะเบเนเวนโต้ทีมอันดับ20 ในตารางของศึกกัลโช่ เซเรียอา 4-2

เรอัล มาดริด

💪⚽🔥 Get ready for the big game! #HalaMadrid #APorLa13 pic.twitter.com/4DS3katghV

— Real Madrid C.F.🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) April 10, 2018