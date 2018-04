สุดดราม่า!โด้ซัดโทษท้ายเกมราชันเบียดสกอร์รวม 4-3 ลิ่วตัดเชือก

คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ซัดจุดโทษช่วงทดเวลาครึ่งหลังกู้ชีพ เรอัล มาดริด สุดเสียวไส้หลังโดนยูเวนตุสบุกมานำก่อน 3 ประตู ก่อนเข้ารอบตัดเชือกด้วยประตูรวม 4-3

เกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 8 ทีมสุดท้าย นัดที่ 2 เรอัล มาดริด เปิดสนามซานติอาโก้ เบร์นาเบว รับการมาเยือนของ ยูเวนตุส เกมนี้ ยูเวนตุส ก็หวังจะพลิกสถานการณ์จากเกมนัดแรกที่พ่ายแพ้มา 0-3 โดยซีเนอดีน ซีดาน วาง แกเร็ธ เบล และ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ เป็นสองประสานในแนวรุก

เริ่มเกมมา 2 นาทียูเวนตุสก็ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 อย่างรวดเร็วจากการขึ้นบอลมาทางฝั่งขวาก่อนที่ ซามี่ เคดิร่าจะเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษและเป็น มาริโอ มานด์ซูคิช ศูนย์หน้าชาวโครเอเชียที่โหม่งบอลเข้าประตูไปไม่เหลือ

นาทีที่ 8 พลพรรค “เบียงโคเนรี่” เกือบได้เฮอีกครั้งหลังจากที่ดั๊กลาส คอสต้าได้เลี้ยงจี้ขึ้นมาทางฝั่งขวาก่อนที่จะเปิดบอลมาเข้ากลางและเป็น กอนซาโล่ อิกวาอินได้ยิงแต่ เคย์เลอร์ นาบาส นายทวารทีมชาติคอสตาริกาที่เซฟไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม

ถัดมา 2 นาทีเรอัล มาดริดก็มีลุ้นบ้างจาก การจ่ายบอลในเขตโทษของ ลูก้า โมดริช ให้กับ แกเร็ธ เบล วิ่งเข้ามายิงแต่ก็ติดเซฟ จานลุยจิ บุฟฟ่อน ก่อนที่เบล จะได้ซ้ำอีกครั้งแต่บอลก็เข้าหน้าต่าง

นาทีที่ 14 คริสเตียโน่ โรนัลโด้ เกือบทำประตุตีเสมอได้จากที่เจ้าตัว เลี้ยงจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษทางฝั่งซ้านก่อนยิงด้วยเท้าขวาบอลตรงกรอบ แต่ก็เป็น บุฟฟ่อน คนเดิมที่ยังเซฟไว้ได้ และถึงแม้อิสโก้จะตามมายิงเข้าประตูไปแต่ผู้ตัดสินก็เป่าให้เป็นลูกล้ำหน้าไป

20 นาทีต่อมาเรอัลมาดริดชวดประตูตีเสมอย่างน่าเสียดายจากจังหวะที่ โรนัลโด้นั้น จ่ายบอลตัดเข้าไปในเขตโทษ ให้อิสโก้ ที่ได้ดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับ บุฟฟ่อน ทว่าเป็นนายทวารชาวอิตาเลี่ยนที่เซฟได้อย่างยอดเยี่ยม

เรอัล มาดริดพยายามบุกอย่างหนัก ทว่าในนาที 37 ก็เป็นยูเวนตุสที่นำห่างออกเป็น 2-0 จากลูกครอสของ สเตฟาน ลิคท์สไตเนอร์ แบ็คทีมชาติสวิสเซอร์แลนด์ ที่เปิดเข้ามาในเขตโทษและเป็น มาริโอ มานด์ซูคิช คนเดิมที่โขกเข้าไปไม่เหลือซาก ทำให้สกอร์รวม ยูเว่ไล่มาเป็น 2-3

ก่อนจบครึ่งแรกไม่กี่นาที ลูกทีมของ ซีดาน ได้โอกาสตีไข่แตกจากลูกฟรีคิกของ โทนี่ โครส ที่เปิดเข้ามาในเขตโทษและเป็น ราฟาเอล วาราน ที่ได้โขกเต็มศีรษะแต่บอลมาชนคานออกไปอย่างน่าเสียดาย

จบเกมในครึ่งเวลาแรก เรอัล มาดริด ตามหลัง ยูเวนตุส 0-2

