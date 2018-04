หมาป่าเบิ้ลOG! บาร์ซ่าเปิดบ้านรัวโรม่ายับ 4-1 จ่อลิ่วรอบรอง ACL

นาทีที่ 10 บาร์เซโลน่าได้ลุ้นประตูจากลูกยิงไกลของ ลิโอเนล เมสซี่ บอลพุ่งตรงกรอบแต่ก็เป็น อลิสสัน ผู้รักษาประตูทีมชาติบราซิล ที่ยังเซฟไว้ได้

จากนั้น 7 นาที อิวาน ราคิติช เกือบจะทำให้บาร์ซ่าออกนำอีกครั้งหลังฉวยโอกาสจากจังหวะที่กองหลังโรม่าเคลียร์บอลพลาด เจ้าตัวแปสวนแต่ก็ชนเสาหลุดออกไปอย่างน่าเสียดาย

บาเซโลน่านั้นบุกโจมตีอยู่เรื่อยๆ ในนาทีที่ 27 ก็ได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะทำชิ่งของ เมสซี่ และ ซัวเรซ และเป็นซัวเรซที่ได้ยิง แต่ อลิสสัน ก็ยังป้องกันไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม

บาเซโลน่าก็ยังบุกอย่างต่อเนื่อง และถัดมา 3 นาทีก็เป็นอิเนียสต้าที่ลองส่องไกล แต่บอลก็เหินข้ามคานออกไป

นาที 38 บาเซโลน่าก็มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะที่ อิเนียสต้า จ่ายบอลให้เมสซี่ในกรอบเขตโทษและเป็น ดานิเอเล่ เด รอสซี่ ที่สกัดเข้าประตูตัวเอง

อเล็กซานดาร์ โคลารอฟ ก็มารับใบเหลืองแรกของเกมไป ในนาทีที่ 43 จากจังหวะที่เขาเข้ามาสกัดใส่เมสซี่ร่วงลงไป

จบเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรก บาร์เซโลน่าขึ้นนำ โรม่า 1-0

เริ่มครึ่งหลังมายังไม่ถึงนาที โรม่าก็เกือบตีเสมอได้จากลูกครอสทางกราบขวาเข้ามาและเป็น เปร็อตติที่ได้โขกแต่บอลหลุดเสาออกไปนิดเดียว

นาที 52 บาร์ซ่าก็ชวดโอกาสทิ้งห่างไปอีกครั้งหลัง เมสซี่ได้ลองยิงในกรอบเขตโทษแต่บอลก็ยังตรงตัว อลิสสัน เช่นเคย

นาทีที่ 55 บาร์เซโลน่าก็มาได้ประตูขึ้นนำ 2-0 จากจังหวะที่ ราคิติชได้ลากขึ้นมาทางฝั่งขวาก่อนจะเปิดตัดเข้ามาข้างในและเป็น ซามูแอล อุมติตี้ ที่ได้ชาร์จ ก่อนที่บอลจะกระเด้งโดนเข่า คอนสแตนตินอส มาโนลาสที่สกัดเข้าประตูตัวเอง

อีก4 นาทีถัดมา บาร์เซโลน่าก็ทิ้งห่างเป็น 3-0 จากจังหวะโต้กลับ และเป็น ซัวเรสได้ยิงในจังหวะแรก แต่ อลิสสัน นั้นปัดมาเข้าทาง เคราร์ด ปิเก้ ที่ได้ยิงจ่อๆในระยะ 5 หลาเข้าไป

⚽ 59: GOOAAALLLLL! Gerard Piqué gets another for the blaugranes to make it 3-0! #BarçaRoma pic.twitter.com/hohwxLwWQn

