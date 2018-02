เนย์มาร์เจ็บข้อเท้าส่อวืดชนมาดริด

เนย์มาร์ กองหน้าทีมชาติบราซิลจากปารีส แซงต์ แฌร์แมง ได้รับบาดเจ็บจนต้องถูกหามออกจากสนามในเกมที่เปแอสเชเปิดบ้านชนะมาร์กเซย 3-0 เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

เหตุการณ์เกิดขึ้นในนาทีที่ 80 เมื่อเนย์มาร์พยายามไล่บอลแต่ลงเท้าผิดจังหวะก่อนล้มลงไปกับพื้น และในตอนนั้น เปแอสเชเปลี่ยนตัวครบทั้ง 3 คนเรียบร้อยแล้ว ทำให้ต้องเล่น 10 คนในช่วงเวลาที่เหลือ

Neymar’s horrible injury that he picked up in tonight’s clash with Marseille.

Wishing him the speediest of recoveries. pic.twitter.com/v9pQBNHJWl

— Adam (@UnitedAdz) February 25, 2018