ซูเปอร์เดฟ! เซบีย่าเจ๊าแมนยูไร้สกอร์ ลุ้นต่อนัดสอง UCL

ดาบิด เด เคอา โชว์ซูเปอร์เซฟหลายต่อหลายครั้ง ช่วยให้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเจ๊าเซบีย่าแบบไร้สกอร์ ต้องไปลุ้นต่อในนัดที่สองที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด

ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดแรก ที่สนามรามอน ซานเชช ปิซฆวน เซบีย่า เปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

นาทีที่ 4 เป็นเซบีย่าเริ่มทักทายก่อน เมื่อหลุยส์ มูเรียล ลองยิงไกลระยะ 25 หลา แต่ดาบิด เด เกอา พุ่งปัดด้วยมือเดียวออกไปได้

นาทีที่ 14 เอเแวร์ บาเนก้า ลองยิงไกลจากระยะ 22 หลาบ้าง แต่บอลเหินข้ามคานออกไป

นาทีที่ 17 อันเดร์ เอร์เรร่า มีโอกาสบาดเจ็บ โจเซ่ มูรินโญ่ จังส่งพอล ป๊อกบา ลงสนามแทน

นาทีที่ 25 โรเมลู ลูกากู มีโอกาสได้วอลเลย์ด้วยซ้าย แต่บอลเหินข้ามคานออกไป

นาทีที่ 42 เซบีย่าน่าได้ประตูขึ้นนำอย่างที่สุด เมื่อมูเรียลได้โหม่งโล่งๆ แต่เด เคอา ยิงปัดออกไปได้ จบครึ่งแรกทั้งสองทีมเสมอกันอยู่ 0-0

เริ่มครึ่งหลัง นาทีที่ 58 เคลมองต์ ล็องเลต์ ได้โหม่งแต่ตรงตัวของเด เคอา

นาทีที่ 67 เซบีย่าได้ฟรีคิก เป็นบาเนก่าที่ปั่นไปเข้ามือของเด เคอา

นาทีที่ 73 มูเรียลเปิดให้ปาโบล ซาราเบียได้โหม่งแต่บอลเหินข้ามคานออกไป

นาทีที่ 81 มูเรียลมีโอกาสได้ยิงแต่ตรงตัวของเด เคอา

ช่วงท้ายเกม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีโอกาสได้ประตูชัยจากฟรีคิกของมาร์คัส แรชฟอร์ด ตัวสำรอง แต่บอลหลุดออกนอกกรอบไป หมดเวลาการแข่งขันเซบีย่าเสมอแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0-0 ลุ้นต่อนัดที่สองที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด

They call it the Theatre of Dreams for a reason and the @ChampionsLeague dream is still very much alive.

We'll be ready on March the 13th.#ThisIsSevilla #SevillaFamily pic.twitter.com/yXyd3YZceP

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) February 21, 2018