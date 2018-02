เลวานมึลเลอร์เบิ้ล! บาเยิร์นถล่มเบซิคตัส 10 คน 5-0 ลิ่วรอบ 8 ทีม

โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ และโทมัส มึลเลอร์ ยิงคนละ 2 ประตู ช่วยให้บาเยิร์น มิวนิค ถล่มเบซิคตัสที่เหลือผู้เล่น 10 คนตั้งแต่ครึ่งแรกไป 5-0 โอกาสเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายสดใส

ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 165 ทีมสุดท้ายที่สนามอัลลิอันซ์ อารีน่า บาเยิร์น มิวนิค เปิดบ้านรับการมาเยือนของ เบซิคตัส จากตุรกี

นาทีที่ 6 ดาวิด อลาบา เปิดให้ โทมัส มึลเลอร์ แต่ตรงตัวฟาบริซิโอ

นาทีที่ 10 คิงสลีย์ โกม็อง ได้สับไก แต่ฟาบริซิโอ ปัดออกไปได้

นาทีที่ 14 โกม็อง เปิดให้ มึลเลอร์ ได้โหม่งแต่บอลเหินข้ามคานออกไป

นาทีที่ 16 เบซิคตัสเหลือผู้เล่นแค่ 10 คน เมื่อโดมากอย วิด้า สกีดโรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ นอกกรอบเขตโทษ กรรมการจึงควักใบแดงไล่วิด้าออกจากสนาม เนื่องจากเป็นผู้เล่นตัวสุดท้ายก่อนถึงผู้รักษาประตู อีก 2 นาทีต่อมา ฮาเมส โรดริเกซได้เตะฟรีคิกหลุดกรอบออกไป

นาทีที่ 19 วากเนอร์ เลิฟ หลุดเข้าไปยิง แต่ข้ามคานออกไป

นาทีที่ 27 ฆาบี มาร์ติเนซ ได้ยิงไกล แต่ฟาบริซิโอยังล้มตัวรับไว้ได้

นาทีที่ 30 ฮาเมส เปิดให้มัตส์ ฮุมเมลส์ได้โหม่งแต่ฟาบริซิโอโชว์ซุปเปอร์เซฟปัดด้วยมือเดียวออกไปได้

นาทีที่ 37 เลวานดอฟสกี้ เกี่ยวบอลลงก่อนจักรยานอากาศ แต่บอลเหินข้ามคานออกไป

นาทีที่ 39 ริคาร์โด้ กวาเรสม่า ซัดมุมแคบแต่สเวน อุลไรช์ ปัดออกไปได้

นาทีที่ 41 เปเป้ ลองยิงไกล แต่บอลย้อยข้ามคานออกไป

นาทีที่ 43 บาเยิร์น มิวนิค ได้ประตูขึ้นนำจากการหมุนตัวยิงของ โทมัส มึลเลอร์

นาทีที่ 45+2 อาร์ตูโร่ วิดาล ได้วอลเลย์แต่ฟาบริซิโอยังคงล้มตัวรับไว้ได้ จบครึ่งแรกเป็นบาเยิร์นที่นำอยู่ 1-0

เริ่มครึ่งหลังได้ 3 นาที ฮุมเมลส์ได้โหม่งแต่บอลเหินข้ามคานออกไป

นาทีที่ 50 บาเยิร์นได้ฟรีคิก แต่เลวานดอฟสกี้ปั่นไปชนเสา

นาทีที่ 53 บาเยิร์นได้ประตูที่ 2 จากคิงสลี่ย์ โกม็อง

No one was going to stop the Frenchman getting to that ball first! 👑👑👑👑👑 #FCBBJK 2-0 pic.twitter.com/46RMONZvPN — FC Bayern English (@FCBayernEN) February 20, 2018

นาทีที่ 66 บาเยิร์นได้ประตูนำห่าง 3-0 จากจังหวะที่โยชัว คิมมิช เปิดให้โทมัส มึลเลอร์จิ้มบอลเข้าไป

นาทีที่ 75 เบซิคตัสมีโอกาสลุ้นประตูตีตื้น แต่ทาลิสก้ายิงข้ามคานออกไป

นาทีที่ 79 บาเยิร์นได้ประตูที่ 4 เมื่อฟาบริซิโอปัดลูกยิงไกลฮุมเมลส์เข้าทางเลวานดอฟสกี้ ชาร์จจ่อๆเข้าไป

Coming soon to a Besiktas near you 👉 BAM BAM BAM BAM BAM 💥 #FCBBJK 4-0 pic.twitter.com/jWLunUJZAD — FC Bayern English (@FCBayernEN) February 20, 2018

นาทีที่ 88 บาเยิร์นได้ประตูปิดท้าย เมื่อมึลเลอร์จ่ายให้เลวานดอฟสกี้ แปจ่อๆไม่เหลือ

หมดเวลาการแข่งขัน บาเยิร์น มิวนิคเปิดบ้านชนะเบซิคตัส 5-0 โอกาสเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายสดใส