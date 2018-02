เมสซี่ปลดล็อค! บาร์ซ่าไล่เจ๊าเชลซี 1-1 ตุนอเวย์โกล

ในที่สุด ลิโอเนล เมสซี่ ก็สามารถทำประตูแรกที่พบกับเชลซีได้สำเร็จ ในเกมที่บาร์เซโลน่าไล่ตีเสมอเชลซี 1-1 กุมความได้เปรียบก่อนไปเยือนคัมป์ นูในนัดที่ 2

ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี เปิดย้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลน่า

เริ่มต้นได้ 5 นาที เชลซีมีโอกาสทักทายก่อนจากการยิงรอกกรอบของเอแด็ง อาซาร์ แต่บอลหลุดกรอบออกไป

นาทีที่ 15 เปาลินโญ่ได้โหม่งในระยะ 12 หลา แต่ไม่ตรงกรอบ

นาทีที่ 31 มาร์กอส อลองโซ่ ได้เตะฟรีคิก แต่มาร์ค อังเดร แตร์ สเตเก้น ล้มตัวรับไว้ได้

นาทีที่ 33 วิลเลี่ยนได้ซัดบริเวณเส้นกรอบเขตโทษ บอลชนเสาอย่างจัง

นาทีที่ 41 เป็นวิลเลี่ยนที่ได้ยิงบริเวณเส้นกรอบเขตโทษอีกครั้ง แต่บอลก็ยังชนเสาเหมือนเดิม ก่อนที่นาทีต่อมา อาซาร์จะได้วอลเลย์บอลเหินข้ามคานออกไป จยครึ่งแรกทั้งสองทีมเสมอกันอยู่ 0-0

เริ่มครึ่งหลังได้ 4 นาที อันเดรส อิเนียสต้า ได้ลองซัดจากนอกกรอบเขตโทษ ก่อนที่บอลแฉลบแนวรับเชลซีออกไป

นาทีที่ 63 เป็นเชลซีที่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อน จากการยิงประมาณ 20 หลาของวิลเลี่ยน

