คริสเตียโน่101! มาดริดเปิดบ้านถล่มเปแอสเช 3-1

คริสเตียโน่ โรนัลโด้ กลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่ยิงในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เกิน 100 ประตู หลังซัด 2 ประตู ช่วยให้เรอัล มาดริด ชนะ ปารีส แซงต์-แฌร์แมง ไป 3-1

ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้ายนัดแรก ที่สนามซานติอาโก เบอร์นาเบว เรอัล มาดริด เปิดบ้านรับการมาเยือนของ “เปแอสเช” ปารีส แซงต์-แฌร์แมง

นาทีที่ 5 เรอัล มาดริด ได้ทักทายก่อนจากโทนี่ โครส ยิงเข้าไปติดเซฟของอัลฟองส์ อาเรโอล่า ก่อนที่มาร์ควินญอสสกัดออกไปได้

นาทีที่ 26 คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ปั่นฟรีคิกแต่บอลเหินข้ามคานออกไป

นาทีที่ 33 เปแอสเช ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากเอเดรียน ราบิโอต์

นาทีที่ 43 เจ้าถิ่นเกือบได้ประตูตีเสมอจากคาริม เบนเซม่า แต่อาเรโอล่ายังบินปัดออกไปได้

นาทีที่ 44 เรอัล มาดริด ได้จุดโทษ เมื่อจิโอวานี โล เซลโซ ดึงโครสล้มลง และเป็นโรนัลโด้ที่สังหารจุดโทษไม่พลาด และเป็นประตูที่ 100 ในยูฟ่า แชมเปี่ยนส์ ลีกของดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสที่ยิงให้เรอัล มาดริดอีกด้วย

100 – Cristiano Ronaldo is the first player in #UCL history to score 100 goals for the same club. Love. pic.twitter.com/LgpeBVYSTV

— OptaJose (@OptaJose) February 14, 2018