มาเน่แฮตทริก! ลิเวอร์พูลบุกถล่มปอร์โต้ 5-0

ซาดิโอ มาเน่ ทำแฮตทริกแรกในค้าแข้งให้กับลิเวอร์พูลได้สำเร็จ ช่วยให้ทีมบุกชนะปอร์โต้ได้อย่างเด็ดขาด 5-0 กุมความได้เปรียบก่อนไปเล่นที่แอนฟิลด์นัดสอง

ฟุตบอลยูฟ่า แชทเปี้ยนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้ายนัดแรก ที่สนามเอสตาดิโอ โอ ดราเกา เอฟซี ปอร์โต้ จากโปรตุเกส ต้อนรับบการมาเยือน ของลิเวอร์พูล ตัวแทนจากอังกฤษ

นาทีที่ 10 เจ้าบ้านมีโอกาสทักทายก่อนจากโอตาวิโอ แต่ซัดแฉลบเดยาน ลอฟเรน ออกไป

นาทีที่ 20 โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ เปิดบอลเข้ามาบริเวณกรอบเขตโทษ ดิเอโก้ เรเยส สกัดออกไปได้

นาทีที่ 25 ลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำ เมื่อแนวรับปอร์โต้สกัดลูกยิงของจอร์จินิโอ ไวจ์นัลดุม บอลเข้าทางซาดิโอ มาเน่ ซัดด้วยขวาผ่านตัวโจเซ่ ซาเข้าไป

นาทีที่ 30 ลิเวอร์พูลได้ประตูที่ 2 จากความสามารถเฉพาะตัวของซาลาห์ ที่พักบอลด้วยศีรษะแล้วจิ้มด้วยซ้ายเข้าไป

That touch. That control. That man Mo! 🙌 pic.twitter.com/dtI3C1JKnY

— Liverpool FC (@LFC) February 14, 2018