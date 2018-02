เจอกัน 8 ทีม! เรือรัวสลุตบุกถล่มบาเซิ่ล 4-0

เริ่มเกมมา 14 นาที จากจังหวะเตะมุมฝั่งซ้าย เควิน เดอ บรอยน์ เปิดเข้ามาให้ อิลคาย กุนโดกัน โหม่งที่เสาแรกเข้าไปอย่างรวดเร็ว แมนเชสเตอร์ ซิตี้ นำก่อน 1-0

จากนั้นอีก 4 นาที ราฮีม สเตอร์ลิ่ง ได้บอลหลุดมาทางด้านซ้ายก่อนเปิดย้อยไปที่เสาไกล แบร์นาร์โด้ ซิลวา พักอกก่อนยิงด้วยซ้ายบอลโดนโทมัส วัคลิก นายทวารเจ้าบ้าน ก่อนจะชนคานแล้วเเด้งเข้าไป แมนฯซิตี้นำ 2-0

นาทีที่ 23แฟร์นานดินโญ่ ลากบอลขึ้นมาก่อนโดนเสียบ บอลมาถึง แซร์คิโอ กุน อเกวโร่ ได้จังหวะยิงไกลกว่า 20 หลาบอลเข้าประตูไป แมนฯซิตี้ นำก่อนในครึ่งแรก 3-0

