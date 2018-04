แรมซี่ย์กู้หน้า! ปืนโดนก่อน 2 ลูกไล่ตีเสมอ 2-2 ลิ่วรอบรองยูโรป้าลีก

ซีเอสเคเอ มอสโก ทีมอันดับ3 ในรัสเซีย พรีเมียร์ลีก เปิดสนามวีอีบี อารีน่า รับการมาเยือนของ อาร์เซน่อล เกมนี้ ซีเอสเคเอ มอสโก ก็หวังจะพลิกสถานการณ์จากเกมนัดแรกที่พ่ายแพ้มา 4-1 โดยวันนี้ ลูกทีมของวิคตอร์ กุนชาเรนโก้ กุนซือชาวเบลารุส นั้นวาง อาเหม็ด มูซ่า และ เฟดอร์ ชาลอฟ เป็นสองประสานในแนวรุก ในระบบ 3-5-2 ด้านอาร์เซน่อล ของ อาร์แซน เวนเกอร์ นั้นมาในระบบ 4-3-2-1 มีสามประสานในแนวรุกอย่าง เมซุต โอซิล แดนนี่ เวลเบ็ค และอเลซ็องดร์ ลากาแซ็ตต์หัวหอกทีมชาติฝรั่งเศสคอยล่าตาข่ายในเกมนี้

เริ่มเกมมาในช่วงแรกทั้งสองทีมพยายามบุกเข้าหากันแต่ก็ยังไม่มีทีมไหนได้โอกาสแบบชัดเจน โดนในนาที 21 เป็นทางด้าน ซีเอสเคเอ มอสโกที่มีจังหวะจากลูกยิงไกลของ คริสเตียน บิสโตรวิช แต่บอลก็ออกไปแบบไม่ได้ลุ้น

นาที 27 เป็นอารืเซน่อลที่ได้ลุ้นจากจังหวะที่ แดนนี่ เวลเบ็คจ่ายบอลตัดมาให้อเลซ็องดร์ ลากาแซ็ตต์ ในกรอบเขตโทษและได้ยิงแต่ก็ไม่ติดกองหลัง มอสโก ที่ตามมาบล็อกไว่ได้

และแล้วในนาที 39 ก็เป็นทีมเจ้าบ้านซีเอสเคเอ มอสโก ที่ขึ้นนำไปก่อนจากลูกครอสเข้ามาในเขตโทษของคอนสแตนติน คูชาเยฟ และเป็นคิริลล์ นาบาบคินที่ได้ขึ้นโหม่ง เป็น ปีเตอร์ เช็กที่เซฟไว้ได้ ทว่าเฟดอร์ ชาลอฟก็ได้ยิงซ้ำจ่อๆเข้าไปไม่เหลือเจ้าบ้านออกนำ 1-0 ทำให้สกอร์รวมตามมาเป็น 4-2

ถัดมา 4 นาทีทีมยักษ์ใหญ่จากมอสโกก็มีโอกาสสับไกลจากลูกยิงของคริสเตียน บิสโตรวิชจากหน้ากรอบเขตโทษ แต่น่าเสียดายบอลโค้งหลุดกรอบออกไป

ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรก ซีเอสเคเอ มอสโก นั้นก็ฟ้องกรรมการจะเอาจุดโทษ จากจังหวะที่ โกโลวิน พยายามเปิดบอลแต่ติดแรมซี่ย์ ซึ่งผู้เล่นมอสโกนั้นก็ฟ้องว่าบอลไปโดนมือแรมซี่ย์ แต่สุดท้ายผู้ตัดสินก็ไม่ได้ให้จุดโทษ

หมดเวลาในครึ่งเวลาแรก ซีเอสเคเอ มอสโก นำ อาร์เซน่อล 1-0

We're behind on the night at the break#CSKAvAFC

(2-4 agg) pic.twitter.com/JMQWueiLSy

— Arsenal FC (@Arsenal) April 12, 2018